中共軍演劍指華府　衛報點出3關鍵：台灣對美支持「必須謹慎」

▲解放軍空軍轟-6K掛載「鷹擊-21」高超音速導彈參與軍演。（圖／翻攝微博）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》分析，中國對台灣展開聯合軍演，另一個目標正是華府。儘管美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）發出挺台信號，台灣仍應抱持謹慎態度，因為美國官員與總統之間的言行存在落差，華府「對中鷹派」未能主導近期外交政策，而且最終決策權依然握在川普手上。

報導指出，川普2.0上任以來，美國對台支持就不如以往穩定。川普顛覆全球秩序，讓美國不再扮演高度參與地緣政治的全球大國角色，公開質疑台灣價值，指控台灣工業盜竊，又戲劇性地拋棄烏克蘭，上述種種都讓許多台灣人懷疑，這個重要盟友或許不再如此可靠。

美國智庫「歐亞集團」中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）也認為，中共對台軍演，很可能也考慮了美國，「他們想要說服川普政府，賴清德是個麻煩製造者，阻止美國維持對台灣的高度支持。」

▲赫格塞斯在最近的亞洲訪問中，發出支持台灣的信號。（圖／路透）



不過，最近仍有明顯跡象顯示，美國至少目前仍繼續支持台灣自由。赫格塞斯3月29日宣布，「美國致力在印太地區，包括台灣海峽，維持強大、隨時準備好、具有可信度的威懾力量。」《華盛頓郵報》也指出，赫格塞斯簽署機密文件，指示中國是五角大廈「唯一進逼的威脅」，並把捍衛美國國土、阻止中國占領台灣，列為優先要務。

不過，分析人士認為，雖然赫格塞斯的言論，對於台灣來說是一個好跡象，但仍應該抱持保留態度。人們普遍警告，美國官員的言行，與川普所說的話之間，存在著一定的差距。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）政治學者郭泓均（Raymond Kuo）表示，赫格塞斯的言論反映出川普政府「重返亞洲戰略」的延續與強化，但「在最近的外交政策討論中，包括格陵蘭、巴拿馬運河與加拿大，川普政府內部的對中鷹派，整體而言都不是主要推動者。」川普才有最終決策權，而他非常重視交易利益，同時對台灣抱持負面看法。

▲川普本人才有最終決定權 。（圖／達志影像／美聯社）



亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）常務董事但若雲（Rorry Daniels）也認為，台灣必須謹慎行事，避免被認為「讓美國置於一場代價高昂戰爭的危險之中」，「川普政府是否認定台灣導致情勢升級，在很大程度上，關係到美國如何應對（台海）突發事件。」

新加坡國立大學政治學家莊嘉穎（Ja Ian Chong）則指出可信度問題，外界擔心「川普政府的注意力轉移，現在承諾的事情可能不會實現。」川普團隊對待夥伴的方式，令人質疑他們與區域盟友合作的程度、意願與能力。

北京肯定也在觀望。隨著川普與習近平的會面正在安排中，華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）認為，「重要的是，川普與習近平見面時，傳遞出決心維持現狀的明確信號」。他認為，威懾取決於能力與決心，「赫格塞斯部長的評論，以及報導中的指示是額外有益的，但北京最終評估的，還是川普本人。」

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