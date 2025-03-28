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范斯突訪格陵蘭惹怒當地　觀光熱卻意外爆棚

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國副總統范斯（JD Vance）近日宣布，將於3月28日與夫人烏沙（Usha Vance）率領代表團訪問格陵蘭，實地了解總統川普（Donald Trump）高度關注的格陵蘭「安全」狀況。不過此舉引來多方抨擊，最後訪團決議僅參訪格陵蘭當地的美軍基地。

據悉，反對聲浪來自於格陵蘭及丹麥官方。格陵蘭看守政府總理艾格德（Mute Egede）公開批評此舉為「挑釁行為」，並明確表示拒絕與美國代表團會面。丹麥外交部長也表達不滿，認為此行未充分尊重格陵蘭的自治權，恐為雙邊關係帶來更多緊張。

與此形成鮮明對比的是，川普對格陵蘭的關注卻意外為當地旅遊業注入活力。自去年11月格陵蘭首都努克的新國際機場正式啟用後，該地搭上地緣政治話題的熱度，吸引了大批遊客前往。

格陵蘭機場公司執行長勞里森表示，多家航空公司包括北歐航空、美國聯合航空及冰島航空計劃增加航班，預計今年夏天將迎來顯著的運力提升。根據格陵蘭統計局數據，今年1月搭乘國際航班抵達的旅客數量較去年同期增長14%，顯示出強勁的旅遊需求。

當地遊輪公司負責人奧斯特曼也透露，預訂量比以往任何時候都要多，並笑稱「這全都要歸功於一位姓川普的人，讓格陵蘭登上國際舞台」。許多遊客被這波話題吸引，渴望親眼見證這片位於丹麥王國最北端的冰雪疆域的獨特魅力。

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