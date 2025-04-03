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快訊／川普對等關稅重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅，對台重課32%。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今正式掀牌，台灣被徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。行政院長卓榮泰今（3日）上午10點時許召集各部會首長開會研商因應作為，會後透過新聞稿表示，美方對我國開徵32%關稅，行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。

行政院發言人李慧芝表示，這項稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，對臺灣並不公平，並有三大不合理之處。

一、這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，無法反映臺美貿易結構高度互補性以及實質貿易關係，這是第一項不合理。

二、近年臺灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增之需求，以及川普總統第一任任期對中國加徵關稅及科技管制等國安政策，臺商供應鏈轉移回流臺灣，美國對臺灣資通訊產品需求增加，此反映臺灣對美國經濟及國安的巨大貢獻，卻反被課徵高額關稅，此為第二項不合理。

三、美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，例如越南46%、柬埔寨49%、泰國36%，但臺灣已有相關措施，積極查緝違規轉運，財政部以三道防線防堵，包括事前預防、事中嚴查、事後嚴罰，此為第三項不合理。

李慧芝表示，行政院卓院長稍早已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對臺灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

川普於美國時間2日在白宮舉行「讓美國再次富裕」記者會，宣布對全球貿易夥伴加徵關稅，讓美國的平均關稅稅率飆升至約22％，達到自1910年代以來前所未見的水準。

其中，將對台灣徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。川普強調，美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。

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