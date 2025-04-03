TikTok禁令將至！傳成立美國新公司　亞馬遜最後一刻出價競標

▲TikTok正面臨美國川普政府的最後通牒，若5日之前找不到非中國買家，將在美國被禁用。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

TikTok正面臨美國川普政府的最後通牒，若5日之前找不到非中國買家，將在美國被禁用。美國官員2日透露，亞馬遜公司在最後一刻出價，競標收購TikTok在美國的全部業務；另有消息指出，川普計劃宣布成立新公司「TikTok美國」（TikTok America），屆時母公司字節跳動（ByteDance）將保留不到20%的TikTok股份，控制權大大減少。

Newsweek、The Information等報導，川普預計在5日截止日到期之前，在白宮橢圓辦公室召開會議討論TikTok最終命運，考慮相關提案。依據知情人士的說法，亞馬遜已表達收購TikTok意願，致函美國副總統范斯（JD Vance）及商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）；只不過亞馬遜的提案似乎並未受到高度重視，尚不清楚這是否能成為最終交易方案的一部分。

另一方面，據信白宮支持一項允許美國投資者收購TikTok美國業務的協議，川普傳將宣布TikTok美國計畫，成立新公司，由美國投資者組成的財團持有TikTok美國約一半的股份，字節跳動現有投資者擁有三分之一股分，字節跳動則擁有19.9%股份。這群投資者可能包括創投家安德立森（Marc Andreessen）、私募基金巨擘黑石集團（Blackstone）、私募股權公司銀湖（Silver Lake）等。

金融時報指出，這間新公司將會從字節跳動分離出來，字節跳動的控制權將大減。不過這仍處於初步討論階段，仍有變數。