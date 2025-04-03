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大陸 大陸焦點 特派現場

又被加徵關稅　陸：願與美方就經貿領域重要問題交流

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布「對等關稅」。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布對180多個國家加徵「對等關稅」，其中，中國大陸被加徵34%。對此，大陸商務部上午雖表達強烈不滿，但在下午的新聞發布會上，仍表示願意與美國就雙方經貿領域的重要問題進行交流。

大陸商務部上午對「對等關稅」表達強烈不滿，並指出，美方做法罔顧多年來多邊貿易談判達成的利益平衡結果，也無視美方長期從國際貿易中大量獲利的事實，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。

不過，下午的新聞發布會上，大陸商務部發言人何亞東被問到中美經貿團隊的會面計劃時卻表示，中美兩國經貿部門一直保持溝通，「中方願與美方就兩國經貿領域重要問題進行交流，通過平等對話磋商解決各自關切。」

▼大陸商務部發言人何亞東。（圖／翻攝央視）

▲大陸商務部發言人何亞東。（圖／翻攝央視）

對於美國日前宣布對汽車加徵的25%關稅，何亞東則表示，中方堅決反對美方基於所謂的232調查採取有關的關稅措施。美方再次以國家安全之名行貿易保護之實，很多貿易夥伴都對此表示強烈不滿。

何亞東強調，全球汽車產業高度依賴跨國產供鏈，美方措施人為割裂美國與其他地區的產供鏈關係，既無助於所謂國家安全，也幫助不了美國的國內產業，只會凸顯美方措施的單邊主義、保護主義和霸凌主義底色。

另外，在歐洲電動車反補貼案方面，何亞東說，中歐雙方同意盡快重啓電動汽車反補貼案價格承諾談判，為推動中歐企業開展投資和產業合作營造良好的環境。

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