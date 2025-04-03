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川普關稅有「3大目標」！專家揭背後挑戰　恐掀貿易戰反噬美國

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲ 川普宣布「讓美國再次富裕」計畫。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日宣布新一波關稅措施，包括對進口汽車加徵25%關稅，對所有進口商品課徵10%基準關稅，並對貿易逆差較大的國家個別加徵對等關稅，稱之為「讓美國再次富裕」計畫，強調此舉是為保護國家並實現競選承諾。

CNBC報導，美國財政部長班森特（Scott Bessent）曾於今年稍早的人士聽證會上點出，美國人應從3個面向思考川普關稅政策，「一是為糾正不公平貿易行為，二是增加聯邦預算收入，第三是可用於談判，例如向墨西哥施壓，要求解決芬太尼危機」。

▲▼ 川普宣布對等關稅稅率。（表／記者陳宛貞製）

目標1：使貿易更公平　提振美國製造業

川普政府認為，部分國家對美國產品徵收高額關稅，美國卻未實施相應措施，本質上並不公平，因此推出「對等關稅」彌補這種不平衡。川普視其為提振美國製造業的方式，讓企業因進口成本提高，將產線轉回美國。但專家警告，此舉可能導致物價上漲，最終將關稅成本轉嫁到消費者身上。

目標2：增加政府收入

關稅本質上是進口商品稅收，而川普政府計畫利用關稅填補減稅政策造成的財政缺口。川普經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）預估，進口關稅可在未來10年內帶來6兆美元收入，甚至有望取代所得稅成為主要稅收來源。

但部分經濟學家對此存疑，國會研究處數據顯示，2024財年美國關稅收入為770億美元，僅占聯邦總收入的1.57%。華府智庫「稅收基金會」專家約克（Erica York）去年就在一份分析報告中寫道，關稅必須達到天文數字才能彌補缺口，就算從2023年的數字提高近70%，也無法使收入超過1兆美元。

目標3：施壓他國進行談判

班森特當時在聽證會上表示，川普喜歡站在掌權地位進行談判，認為關稅是比經濟制裁更有利的工具，可使其他國家照他的想法行事，希望透過關稅施壓墨西哥、加拿大及中國，履行對阻止非法移民及毒品問題的承諾。

不過這種做法也可能引發貿易戰，中國已對美國進口商品加徵15%關稅作為回應，加拿大與墨西哥誓言對部分美國商品課稅，歐盟也準備在有必要時徵收報復性關稅，恐怕導致全球貿易局勢緊張。

一旦爆發貿易戰將衝擊美國經濟與股市，歷史上最著名的例子便是1930年的《斯姆特-霍利關稅法》，當時美國將進口商品關稅提升25%，引發9個國家祭出報復性關稅，其他國家則組成排除美國的貿易集團，對全球貿易的衝擊加劇大蕭條。

CFRA Research首席投資策略師斯托瓦爾（Sam Stovall）認為，若經濟前景進一步惡化，川普可能會聲稱關稅政策成功並適時調整，以避免點燃全球貿易戰，重演1930年的局面。

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