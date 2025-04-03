雲林社區劇場十年有成！偶頭工藝成亮點　打造地方專屬戲劇盛宴

▲雲林近年推動社區劇場，不僅提供展現高齡者才華的舞台，更重要的是透過藝術的力量，增進了高齡者的社會參與和心理健康。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林近年推動社區劇場，不僅提供展現高齡者才華的舞台，更重要的是透過藝術的力量，增進了高齡者的社會參與和心理健康。經由社區居民主導，真正做到「社區的人演社區的事」，有效促進了世代之間的溝通與理解，結合在地人文與創意特色，讓長輩演出活躍人生，成為全國社區劇場發展典範。

雲林縣自2011年起已推動超過50個社區劇場，培育逾300位素人演員，其中40%以上為高齡者，補助金額超過600萬元，這些劇場不僅展現地方特色，更創造跨世代共融的新典範。雲林縣長張麗善表示，去年，雲林縣政府文化觀光處以「活躍第三人生•共創銀色幸福」為主題，成功奪得2024年亞太暨台灣永續行動獎與台灣健康城市暨高齡友善城市活躍獎的殊榮。

透過社區劇場的推動，融合劇場知識、身體開發與情感表達，幫助長輩活化身心靈，展現高齡者的生命智慧與活力，並進一步促進地方觀光與社區經濟發展。為了提升社區劇場的精緻度與多元發展，今年透過邀請專業師資，聯合雲林縣不同鄉鎮的社區劇場種子師資的學員，辦理了113-114年度雲林縣推動社區營造及村落文化發展計畫，社造主題專案「玩轉舞台！道具製作派對計畫」。

培訓一批對表演藝術充滿熱忱的種子教師與社區夥伴，透過偶頭應用於劇場演出、社區活動及藝術推廣，使文化與教育更具互動性。透過角色扮演、故事演繹及街頭表演等形式，形塑發展出多元風貌的雲林縣地方特色，不僅可增強觀眾的文化體驗，亦能成為地方文化與觀光發展的重要推手。



文化觀光處處長陳璧君表示，展望未來，雲林縣將繼續深化計畫，推動更多社區參與，結合更多的社造資源，讓每位高齡者都能在舞台上綻放光彩，以社區劇場作為推動高齡友善城市的重要策略，並深化與地方創生、觀光旅遊的連結，融入永續發展理念，推動綠色劇場概念。透過偶頭藝術創作，將在地文化深耕，也讓高齡長輩找到自我價值，展現人生璀璨光輝。

期待藉由基礎道具與偶頭的造型製作，啟發學員未來製作劇場道具的應用與發展出屬於在地的特色的造型呈現。雲林縣政府文化觀光處持續深化社區劇場的推動，透過兩階段課程結構，引導長者分享生命故事、進行肢體開發與表演技巧訓練。專業師資以即興方式引導居民，以集體創作形式呈現各具特色的劇目。

陳璧君強調，今年更積極擴大社區參與度，透過持續性的社區關懷機制，讓長者在舞台上綻放光彩的同時，也能獲得心靈與社會的雙重支持。尤其是以創意特色偶頭的運用獨步全台。偶頭不僅是演出中的重要角色，更是社區記憶與地方故事的象徵。

▲藉由基礎道具與偶頭的造型製作，啟發學員未來製作劇場道具的應用與發展出屬於在地的特色的造型呈現。（圖／記者游瓊華翻攝）