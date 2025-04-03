雲林離奇車禍！保時捷凱燕逆撞路樹「車頭變形」　駕駛跑了

▲ 昨(2)日清晨6時許，一台保時捷凱燕行經虎尾鎮科虎路與虎興南路路口時，自撞路樹 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、潘鳳威／雲林報導

雲林縣虎尾鎮昨(2)日清晨6時許發生一起交通事故，一輛保時捷休旅車不明原因自撞路樹，車頭全毀，警方獲報到場處理，卻發現車內空無一人，警方已通知駕駛人到案說明。是否為酒駕還是其他因素，將有待警方進一步調查釐清。

據了解，這輛保時捷凱燕休旅車昨日清晨6時許，行經虎尾鎮科虎路與虎興南路路口時，不明原因自撞路樹，整個車頭保險桿爛毀，經熱心民眾發現後通報警方。警方到場後卻發現車內無人，駕駛人未依規定處置並逕行離去。

經了解，該車為「租賃車」，目前正進一步追查相關駕駛人身分，並通知到案說明，然而，直至今（3）日上午11點，駕駛尚未到案說明，警方將持續追查。

警方表示，依據《道路交通管理處罰條例》第62條規定，駕駛汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置、逃逸者，將面臨新臺幣1,000元以上3,000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1至3個月。虎尾分局呼籲所有用路人，駕駛時應隨時注意道路上人車狀況，保持適當車速與行車安全距離，確保行車安全。如不慎發生交通事故，應立即通報警方協助處理，切勿擅自駛離現場，以免受罰。