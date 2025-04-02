雲林古坑產業加值園區獲開發許可！估5月動土　年產值上看99億

▲雲林古坑產業加值園區獲內政部開發許可，預計5月動土，可創造3千個就業機會。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府宣布「雲林古坑產業加值園區」正式獲內政部核發開發計畫許可，象徵雲林產業轉型升級邁出重要一步，為地方經濟帶來新的發展契機。雲林縣長張麗善表示，園區預定5月動土，未來每年可創造約99億元，創造3千個就業機會，帶動青年返鄉熱潮，促進雲林邁向農工商科技城。

「雲林古坑產業加值園區」自2024年10月16日通過環境影響評估審查，隨後於同年11月25日經內政部區域計畫委員會審查通過，並在12月26日即獲經濟部同意核定設置，最終在2025年3月31日正式獲內政部核發開發計畫許可，完成開發程序的關鍵里程碑。

▲雲林古坑產業加值園區獲內政部開發許可，預計5月動土，可創造3千個就業機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善表示，園區的推動過程面臨諸多挑戰，縣府團隊持續與各方溝通協調，針對廢水處理、空氣品質及生態保育等議題逐一克服，已獲得環評大會一致通過。她強調，園區開發不僅是地方經濟的推動力，也是實現環境與產業共榮的重要示範，更符合聯合國永續發展指標(SDGs)中的12項核心目標。未來園區將創造三千個就業機會，帶動青年返鄉熱潮，為雲林地方經濟注入新活力。



縣府建設處長廖政彥進一步指出，「雲林古坑產業加值園區」位於古坑溝子埧地區，規劃產業用地約四十五公頃，主要目標是打造食品加工及冷鏈物流專區，解決農產品銷售及加工問題，提升雲林農業附加價值。園區計畫經過內政部審議，確認符合國土計畫相關指導原則並具可行性。

園區開發完成後，將有效提升國內農產加工及研發量能，建立快速且安全的新農業產業鏈，推動傳統農業轉型升級，並促進區域均衡發展。期望透過「雲林古坑產業加值園區」的設立，帶動地方經濟升級，使雲林成為青年願意返鄉、企業願意投資的幸福家園，共同打造繁榮發展的新未來。