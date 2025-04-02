雲林賞螢4月中旬開鑼 　「六大共生系統」打造永續生態之旅

▲縣府農業處今日於古坑鄉華南社區共生田舉行「漫遊螢林‧Light Yunlin」記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣螢火蟲季將於4月19日開鑼，持續至6月8日，縣長張麗善表示，今年螢火蟲季延續生態旅遊主題，連結旅宿、農業、產業、生態、復育、教育「六大共生系統」，串連山、海、平原遊程，創造共生共好的生態旅遊，歡迎全國民眾來雲林賞螢慢遊。

縣府農業處今（2）日於古坑鄉華南社區共生田舉行「漫遊螢林‧Light Yunlin」記者會，縣長張麗善表示，縣府積極打造四季好景點與旅遊路線，推動雲林觀光。剛落幕的草嶺櫻花季遊客如潮、佳評不斷；螢火蟲季生態旅遊接棒，給予遊客不同生態觀光，歡迎大家在春末夏初好時光，體驗雲林之美。





張麗善指出，雲林螢火蟲隨著海拔高度與螢種各有自然生態美景。這幾年縣府與社區、店家攜手推動保育螢火蟲，成效良好。縣府也配合各區域螢火蟲生態，推出20條賞螢遊程，涵蓋美食、美景與人文生態，四月到六月來雲林享受浪漫之旅。並呼籲遊客遵守不干擾棲地、不捕捉螢火蟲、不喧嘩保持安靜、不開閃光燈，一同守護守護螢火蟲生態環境。

縣府農業處長魏勝德表示，縣府推動生態與經濟平衡，推出「友善螢火蟲生態行動」標誌，頒發致力推動棲地營造、生態友善、環境保護商家、企業與社區，落實生態經濟圈，擘劃屬於古坑的生態店家地圖。今年結合產官學研推出「旅宿共生」、「農業共生」、「產業共生」、「生態復育共生」、「教育共生」、「夥伴共生」，以永續發展為實踐，創造一條綠色旅遊路線。



魏勝德指出，沿著綠螢山林149縣道，整合荷苞村、桂林村、華南村、華山村、樟湖村、草嶺村、朝陽村及新庄等八村特色資源，推出13+5+2條的賞螢遊程，提供生態導覽、社區產業、手作DIY等限定人數體驗活動，亦與飯店業者合作推出螢火蟲住房方案，劍湖山樂園更推出遊園專案，一同共襄盛舉。

▲魏勝德指出，綠螢山林149縣道，有荷苞村、桂林村、華南村、華山村、樟湖村、草嶺村、朝陽村及新庄等八村特色資源。（圖／記者游瓊華翻攝）