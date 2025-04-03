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台灣被課32%關稅！彰化產業大衝擊　縣議會籲：應快速研議對策

▲▼ 彰化縣議會開第一槍！川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣議會開第一槍！川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊！（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

美國總統川普的對等關稅新制今（3）日正式掀牌，台灣被徵收32%的對等關稅，比南韓的25%、日本的25%還高。對此，彰化縣議員吳韋達、施佩妤、曹嘉豪、莊陞漢等人召開記者會，呼籲中央地方應快速共同研議對策，務必將衝擊降到最低。

吳韋達指出，今日上午即有多位企業主向他反映，貨物出口到一半，卻臨時得與代理商協商如何分擔32%的關稅衝擊，令人焦頭爛額。彰化是台灣重要的傳統產業大縣，出口比重高、依賴美國市場深。面對突如其來的關稅震撼彈，許多企業主「急得像熱鍋上的螞蟻」，連假都過得忐忑不安。

▲▼ 彰化縣議會開第一槍！川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

施佩妤指出，彰化是全台重要的傳產重鎮，帝寶車燈、健生企業以及頂番婆水五金產業聚落。以水五金為例，其外銷比例高達七成，其中出口美國的比重更佔總出口量的六成以上，且仍持續成長中。如今美方突然調高關稅，對這些產業的衝擊極大，不僅是成本上升、價格競爭力削弱。

施佩妤強調，政府應儘速啟動具體應對措施。包含短期內研擬融資貸款、利息補貼、租稅減免等，設置「一站式服務窗口」全方位協助，協助企業快速反應、穩住根基。

▲▼ 彰化縣議會開第一槍！川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

曹嘉豪指出，彰化縣出口產業中包括自行車零件、機械設備、金屬加工、鋼鐵螺絲帽等，普遍高度依賴美國市場。這波關稅調整將直接或間接影響各選區產業與家庭生計。他呼籲中央應加速啟動外交協商、產業應變、財務與稅務支持措施，強調「企業不等人，政府不能再拖。」

莊陞漢形容此波為「關稅炸彈」，許多企業在連假期間心情沉重。台灣僅約2%的就業人口在半導體產業，而大多數基層勞動人口仍在傳產，卻未獲得美方豁免。以彰化來說，一半以上的出口與美國往來密切，傳產首當其衝。他呼籲比照疫情期間方式，提供短期補助、放寬限制，協助產業轉型與因應。

▲▼ 彰化縣議會開第一槍！川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

最後吳韋達呼籲中央地方應立即協力啟動危機處理機制，提出實質協助方案，保障產業生存與勞工工作權益。中央在研商政策過程中，絕不能忽略地方參與，彰化縣政府也應主動爭取進入決策會議，為地方發聲，保障地方產業的生存空間與工作權益。台灣面對美國關稅風暴，需要我們中央地方不分朝野一起撐！

▲▼ 彰化縣議會開第一槍！川普關稅來襲彰化地方產業大衝擊！ 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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彰化縣川普對等關稅地方產業傳產

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