川普對台徵32%關稅　國民黨：對賴清德「依美抗中」政策的重擊

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）正式宣布「對等關稅」政策，表示美國將依據各國對美課徵的關稅水準，反向課徵對等的一半稅率，當中針對台灣課徵達32％關稅。國民黨今（3日）嚴正指出，這不僅是對台灣企業的重大打擊，更是對賴清德政府「依美抗中」政策的一記重擊，更顯見執政黨只為自身政黨利益，犧牲全民，讓台灣為其意識形態付出的代價。

國民黨批，賴清德上任以來，一味迎合美方、全面倒向美國，對外經貿談判毫無戰略自主性，對兩岸關係更是採取對抗姿態，導致台灣在美國「對等關稅」政策中，毫無籌碼與招架之力，更成為國際中的問題國家，遭課重稅。面對32%的高額關稅，賴政府不僅毫無準備，更無法說明如何化解這場經濟危機，令企業界與人民憂心忡忡。而國民黨對美政策是「親美而不依美」，堅定維持良好關係，但絕不盲從，兩岸政策是「和中而不抗中」，致力於和平對話，降低風險。民進黨所奉行的「依美抗中」策略，既無助於兩岸和平，也無法保障台灣經貿利益，終將導致「引戰毀台」。

國民黨表示，在川普政府對台加徵高稅之際，民進黨卻毫無作為，甚至無力與美方談判。這正說明台灣不能完全依賴美國，唯有「自立自強」才是根本之道。國民黨主張的「雙D戰略」——Defense（國防自主自強）與Dialogue（對話交流）並重，才是真正能保護台灣安全與經濟穩定的理性路線。

最後，國民黨呼籲賴清德總統與行政團隊應立即說明，首先，政府是否事前知情？是否有積極協商？我方的對應方案為何？第二，面對此關稅衝擊，有無任何補救與因應措施? 尤其是中小企業的輔導措施為何？

國民黨重申，唯有放下意識形態，走向「親美和中、避戰護台」的路線，台灣才有可能在激烈的國際競爭中立足。民進黨「引戰毀台」，已讓代價開始浮現。