　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅攻勢涵蓋全球　連「企鵝無人島」也遭強徵10%！

▲▼川普宣布對等關稅，針對台灣課徵32%關稅。（圖／路透）

▲在川普公布的對等關稅名單中，就連無人島也難以逃過。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間2日宣布一系列關稅措施，波及全球多個國家與地區，甚至還包括澳洲無人居住的外部領地——赫德島與麥克唐納群島（Heard and McDonald Islands）。這些島嶼靠近南極洲，島上覆蓋冰川，僅有海豹、企鵝等動物棲息，卻仍被美國列入10%關稅清單，令澳洲總理感到相當驚訝。

根據《衛報》、《AXIOS》，川普於美東時間2日在白宮宣布對等關稅措施，不僅對台灣課徵32%對等關稅、對南韓課徵25%、對日本課徵24%，就連澳洲無人居住的外部領地澳洲領地赫德島與麥克唐納群島也被美國課徵10%對等關稅，而諾福克島（Norfolk Island）也面臨更高的29%關稅，突顯川普政府在貿易政策影響廣泛，連人煙罕至之地也無法倖免。

赫德島與麥克唐納群島距離澳洲本土超過3200公里，是世界上最偏遠的地區之一。這片無人居住的火山島嶼隸屬澳洲，被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。白宮官員表示，將該地區列入關稅名單的理由，是因其屬於澳洲領土的一部分。然而，由於當地無任何居民與基礎建設，甚至需要特別許可才能造訪，該政策的實際影響令人質疑。

世界銀行的統計數據至初，2022年美國從赫德島與麥克唐納群島進口了價值140萬美元（約新台幣4636萬元）的商品，主要類別為「機械與電子產品」，但具體內容不明。在過去5年，美國從該地區的進口額介於1.5萬至32.5萬美元之間，數額相對較小，卻仍被納入關稅範圍。

另一個受到影響的澳洲領地是諾福克島，該島居民僅2188人，距離雪梨約1600公里。該島過去一年向美國出口總額達65.5萬美元，其中主要產品為價值41.3萬美元的皮革鞋類。然而，與澳洲本土相比，諾福克島的關稅高出19個百分點，達到29%。

針對川普祭出的關稅政策，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）感到相當震驚。他強調，「地球上沒有任何地方是安全的！」

此外，受影響的還包括英屬印度洋領地（British Indian Ocean Territory），該地區唯一的駐紮人員為美英軍事基地的士兵。川普政府不僅對這些地區課徵10%關稅，還宣布對英國徵收同樣的關稅，顯示其對外貿易政策的廣泛範圍。

此舉引發外界關注，因為這些地區的經濟規模極小，對美國市場的影響有限，但仍被納入關稅範圍，顯示川普政府在貿易政策上的強硬立場。澳洲政府尚未對此採取進一步行動，而白宮、澳洲外交貿易部與澳洲南極部門則尚未發表正式回應。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果恐遭重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟
32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級
台灣遭課32%！　一表看銷往美國產品受創排名
快訊／川普重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉
快訊／規模4.9極淺層地震　最大震度4級
快訊／11:47地震　全台有感
會員錯愕！　知名健身房「公告短短5天就倒閉」　
快訊／大谷翔平再見轟！　道奇6比5逆轉勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘋果恐遭受重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟

川普關稅攻勢涵蓋全球　連「企鵝無人島」也遭強徵10%！

川普25%汽車關稅上路！　路透：5月擴大至「電腦產品」

快訊／臨陣退縮？南韓總統尹錫悅「不會出席」聆聽罷免案裁決

華爾街日報：對等關稅為美國帶來7000億美元收入

美經濟緊急狀態！川普對等關稅「影響全球185國」　退場時機曝光

重挫中國出口！美國川普祭出「總關稅54%」重拳　平價網購也遭殃

川普祭關稅戰「帶美重返黃金時代」　商業圓桌組織：適得其反

川普核彈級關稅！　美國財長喊話全球：勿報復

課徵台灣32%對等關稅！川普威脅「提高在美生產」：否則會再增加

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

蘋果恐遭受重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟

川普關稅攻勢涵蓋全球　連「企鵝無人島」也遭強徵10%！

川普25%汽車關稅上路！　路透：5月擴大至「電腦產品」

快訊／臨陣退縮？南韓總統尹錫悅「不會出席」聆聽罷免案裁決

華爾街日報：對等關稅為美國帶來7000億美元收入

美經濟緊急狀態！川普對等關稅「影響全球185國」　退場時機曝光

重挫中國出口！美國川普祭出「總關稅54%」重拳　平價網購也遭殃

川普祭關稅戰「帶美重返黃金時代」　商業圓桌組織：適得其反

川普核彈級關稅！　美國財長喊話全球：勿報復

課徵台灣32%對等關稅！川普威脅「提高在美生產」：否則會再增加

《化外》結局倒數！張鈞甯山上工寮動手術　曝私下拍攝過程超艱辛

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底...警上門驚：全是高價3C設備

控夫外遇「第一次見她就貼身坐」　正宮求償百萬卻輸了

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

清明連假首日南下車流突破3100輛　枋寮啟動調撥車道

魚雷球棒太夯了！大谷翔平親自回應「會換嗎？」答案曝光！

陳庭妮北漂17年「爬象山體驗第一次」！0偽裝全被拍 笑了：太瓜張

蘋果恐遭受重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟

回憶又少1間！開業34年「肯德基台北中山餐廳」低調熄燈

木村拓哉睽違7年來台　與400粉絲合照比YA啾咪

國際熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

川普：台灣奪走我們所有電腦和半導體　

簽書會「0人參加」超心碎　女暖舉讓他變暢銷作家

川普對台課32％對等關稅　半導體業「暫未列入」

快訊／川普關稅戰太激進　道瓊期暴跌逾1100點

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

拳王戰死擂台　突後躺掛繩子身亡

課徵台灣32%對等關稅！川普：恐會再增加

吳忠達戰死烏克蘭　遺體疑遭動物啃食

川普核彈級關稅　美財長3字示警

更多熱門

相關新聞

川普關稅　專家：蘋果恐遭受重大衝擊

川普關稅　專家：蘋果恐遭受重大衝擊

華爾街投資公司韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師指出，美國總統川普的對等關稅措施比原先預期的最壞情況還要糟，蘋果、輝達（Nvidia）與其他晶片製造商可能因為這波對中國、台灣高額關稅受到重大衝擊。不過白宮已說明，半導體並不在這次加徵關稅範圍內。

川普32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級

川普32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級

快訊／川普對等關稅重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉

快訊／川普對等關稅重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉

川普對台徵32%關稅　藍：對賴依美抗中的重擊

川普對台徵32%關稅　藍：對賴依美抗中的重擊

64%關稅「怎麼算出來的？」　網推出公式

64%關稅「怎麼算出來的？」　網推出公式

關鍵字：

北美要聞關稅川普無人島澳洲赫德島麥克唐納群島

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／11:47地震　全台很有感

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

川普：台灣奪走我們所有電腦和半導體　

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面