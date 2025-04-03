川普關稅攻勢涵蓋全球　連「企鵝無人島」也遭強徵10%！

▲在川普公布的對等關稅名單中，就連無人島也難以逃過。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普於美東時間2日宣布一系列關稅措施，波及全球多個國家與地區，甚至還包括澳洲無人居住的外部領地——赫德島與麥克唐納群島（Heard and McDonald Islands）。這些島嶼靠近南極洲，島上覆蓋冰川，僅有海豹、企鵝等動物棲息，卻仍被美國列入10%關稅清單，令澳洲總理感到相當驚訝。

根據《衛報》、《AXIOS》，川普於美東時間2日在白宮宣布對等關稅措施，不僅對台灣課徵32%對等關稅、對南韓課徵25%、對日本課徵24%，就連澳洲無人居住的外部領地澳洲領地赫德島與麥克唐納群島也被美國課徵10%對等關稅，而諾福克島（Norfolk Island）也面臨更高的29%關稅，突顯川普政府在貿易政策影響廣泛，連人煙罕至之地也無法倖免。

赫德島與麥克唐納群島距離澳洲本土超過3200公里，是世界上最偏遠的地區之一。這片無人居住的火山島嶼隸屬澳洲，被列為聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產。白宮官員表示，將該地區列入關稅名單的理由，是因其屬於澳洲領土的一部分。然而，由於當地無任何居民與基礎建設，甚至需要特別許可才能造訪，該政策的實際影響令人質疑。

世界銀行的統計數據至初，2022年美國從赫德島與麥克唐納群島進口了價值140萬美元（約新台幣4636萬元）的商品，主要類別為「機械與電子產品」，但具體內容不明。在過去5年，美國從該地區的進口額介於1.5萬至32.5萬美元之間，數額相對較小，卻仍被納入關稅範圍。

另一個受到影響的澳洲領地是諾福克島，該島居民僅2188人，距離雪梨約1600公里。該島過去一年向美國出口總額達65.5萬美元，其中主要產品為價值41.3萬美元的皮革鞋類。然而，與澳洲本土相比，諾福克島的關稅高出19個百分點，達到29%。

針對川普祭出的關稅政策，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）感到相當震驚。他強調，「地球上沒有任何地方是安全的！」

此外，受影響的還包括英屬印度洋領地（British Indian Ocean Territory），該地區唯一的駐紮人員為美英軍事基地的士兵。川普政府不僅對這些地區課徵10%關稅，還宣布對英國徵收同樣的關稅，顯示其對外貿易政策的廣泛範圍。

此舉引發外界關注，因為這些地區的經濟規模極小，對美國市場的影響有限，但仍被納入關稅範圍，顯示川普政府在貿易政策上的強硬立場。澳洲政府尚未對此採取進一步行動，而白宮、澳洲外交貿易部與澳洲南極部門則尚未發表正式回應。