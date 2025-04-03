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蘋果恐遭受重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普2日宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

華爾街投資公司韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師指出，美國總統川普的對等關稅措施比原先預期的最壞情況還要糟，蘋果、輝達（Nvidia）與其他晶片製造商可能因為這波對中國、台灣高額關稅受到重大衝擊。不過白宮已說明，半導體並不在這次加徵關稅範圍內。

國會山報報導，美國政府宣布對中國加徵34%關稅（總稅率達54%），並對台灣徵收32%的對等關稅。分析師2日晚間一份報告提到，科技股顯然會因此面臨重大壓力，因為市場擔憂需求萎縮、供應鏈問題，特別是與中國、台灣相關的關稅。

分析師指出，蘋果大部分的iPhone手機都在中國生產，輝達與其他晶片公司依賴中國與台灣供應鏈，「目前白宮會說他們不打算尋求達成協議……但我們相信在未來這幾個月，各國與各公司將會展開重大談判，應對眼前的新關稅世界」。

美國白宮2日表示，徵收關稅並非談判策略，而是要促進國內製造業發展。白宮高階官員指出，「這不是談判，而是國家緊急狀態」。

報導提到，由於市場動盪，加上對人工智慧（AI）熱潮的不確定性日益增加，今年主要科技股已遭受衝擊。自今年年初以來，輝達股價跌逾20%，Google股價跌逾16%，亞馬遜股價下跌近11%，蘋果與微軟股價下跌8%，Meta則是下跌約2.5%，特斯拉則因美國億萬富豪馬斯克在川普政府之中的角色陷入困境，股價暴跌25%。

美國針對台灣課徵的關稅稅率為32％，不過白宮稍後公布的《事實清單》指出，在對等關稅政策中，半導體業將不在本次加徵關稅的範圍內。白宮也說明，除了藥品外，其他不受對等關稅影響的品項還包括銅、半導體、木材、金銀貴金屬、能源以及美國境內無法取得的特定礦物資源。先前已納入川普其他關稅計畫中的項目，如鋼鐵、鋁、汽車及其零組件等，也排除在本次對等關稅的範圍外。

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