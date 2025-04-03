川普25％汽車關稅正式生效　美國買車更貴、工人恐失業

▲美國對於銷美車輛的25%關稅現已生效，至於汽車零組件課徵的25%關稅將會在5月3日前生效。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普的25%汽車關稅已於美東3日凌晨零時1分（台灣3日中午12時1分）正式生效。舉例來說，一輛價值4萬美元（約新台幣132萬元）的進口車將被徵收1萬美元（約新台幣33萬元）稅款，且這項成本最終將由供應鏈某一環節承擔，這讓汽車高層直言，消費者將要扛起其中一大部分。

CNN指出，美國目前生產的汽車數量遠比以前少，但仍是美國經濟重要支柱，推動經濟成長，也創造數百萬個就業機會。如今川普的汽車關稅可能顛覆美國關鍵汽車產業，撼動長期以來建立的營運及經濟模式，目前汽車價格已經接近歷史新高，平均一輛新車將近5萬美元，但在未來數周、數月這段期間，價格可能會更高，民眾更難買得起想要或需要的車。

標普全球汽車（S&P Global Mobility）數據顯示，進口車約占2024年美國 1600萬輛新車銷售量的一半。其中，墨西哥是進口車最大來源國，向美國經銷商出口大約250萬輛汽車，來自加拿大的汽車數量約110萬輛，北美以外的國家則占約370萬輛。

汽車關稅造成的成本將由供應鏈之中某一環節承擔。汽車高層直言，關於供應商、製造商、經銷商、消費者最終如何分擔這些成本尚需討論，但消費者將承擔相當大一部分。

除了消費者購買車輛的價格會變貴，在汽車產業的人員也可能面臨失業，原因與北美市場運作方式有關，儘管川普宣稱徵稅的目的是要讓汽車製造廠把生產遷回美國創造就業機會。

CNN指出，若是墨西哥與加拿大汽車組裝廠因為失去進入美國市場而關閉，那麼向這些工廠提供零件的美國供應商將受到衝擊，可能被迫削減產量與減少就業機會，另外，經銷商也可能受到銷售額下滑的影響威脅到工作就業機會，且相關行業也將面臨風險，包括汽車運輸等。