　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸必和平！絕不能兵戎相見　夏立言：交流再難也沒國父當年困難

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

▲今年3月12日是國父孫中山先生逝世100週年，國民黨副主席夏立言一行前往南京中山中祭謁。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南京報導

國民黨副主席夏立言一行赴陸參訪行程，包括紀念國父孫中山先生今年逝世100周年。今（3）日上午9點特地前往南京中山陵謁陵緬懷國父。夏立言之後接受媒體訪問，談及黨內部分雜音、「國安17條」、解放軍演習等大環境因素非常不利兩岸情勢？他說，兩岸再困難也沒有國父當年困難，這也是國民黨身為在野黨使命，要告訴大陸當局「兩岸一定要走和平路線，絕對不能夠兵戎相見，越困難越要交流」。他同時強調，按照中山先生遺志和平奮鬥救中國，「兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的」。

夏立言一行29日赴陸展開河南、江蘇7天參訪行程，此行最重要一站就是紀念國父孫中山先生今年逝世100周年。今3日上午9點夏立言等人赴中山陵謁陵緬懷國父，歷來祭謁中山陵，必須先爬上392個石階，才能向國父孫中山致敬。 

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言一行前往南京中山中祭謁，今日天氣晴朗。（圖／記者任以芳攝）

相較2023年2月夏立言赴中山陵謁陵，天氣溼冷有小雨，今天早上南京天氣晴朗，氣溫適宜，參訪團所有人員一口氣爬完石階。

到達陵前時，一望無際的秀麗風景盡收眼底。之後夏立言以主祭者身份代表全體中國國民黨員祭謁總理中山先生陵，進行獻花、三鞠躬等莊嚴儀式，接著進入墓室瞻仰國父棺木。

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言以主祭者身份，代表全體中國國民黨員祭謁總理中山先生陵。（圖／記者任以芳攝）

儀式後，夏立言也接受媒體訪問之前，他首先指出，從辛亥革命到建立中華民國至今是114年，今年也是中山先生逝世正好100週年，國父中山先生不只是中國國民黨的總理，今天能代表中國國民黨前來向最偉大的中山先生致敬，「我們覺得非常光榮。」

夏立言指出，看到中山先生很多對於中國整個規劃一一的實現，像是「我們民主台灣的建設，尤其在大陸很多建設都是按照中山先生當年的規劃，所以我們覺得非常的敬佩，都是按照中山先生的遺志和平奮鬥救中國，我覺得兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的。」

▼ 夏立言指出：兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

接著到了記者提問環節，談及「昨天會見大陸國台辦宋濤主任，提及自己此行最主要的目是要促進兩岸和平交流，但現在國民黨內部有一些雜音（包括7、8月禁止公職訪陸交流），若要實現目標跟心願，未來的挑戰更艱巨？」

夏立言表示，挑戰永遠是艱鉅的，中國國民黨的立場，以及朱立倫主席2日談話和前幾次講話都是強調兩岸交流的重要性「我們一定要提出另外一個可能的和平選項，也是我們此行最重要的目的，我相信也是大多數台灣人民以及大陸同胞的心聲。」

夏立言強調，「兩岸一定要走和平的路線，絕對不能夠兵戎相見，中國國民黨做為在台灣一個負責任的反對黨，也是很重要的一股力量，一定要把這個聲音讓大陸當局知道。」

記者繼續追問，「賴清德公布『國安17條』限縮兩岸交流，大陸軍演部分讓台灣民眾也有所顧慮跟擔憂，大環境並不利於兩岸交流，國民黨要怎麼突破，或台灣民間團體要怎麼突破，因為這是一個很大的挑戰？」

夏立言再次強調，「越是困難的時候，我們越要強調交流的重要性，很多人跟我講，再困難沒有中山先生當年困難，所以我相信這是給我們最好的一個啓示，不管情況多困難、多艱苦，中國國民黨一定會往對兩岸人民最有利的方向道路來進行。」

▲▼ 夏立言會見宋濤 、0402、徐州 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 解放軍結束軍演前兩小時，夏立言於4月2日會見宋濤，表明兩岸不能武力相向 。（圖／記者任以芳攝）

解放軍前兩日在台海周邊進行軍演，正好是夏立言一行赴陸參訪期間。夏立言昨2日也與大陸國台辦主任宋濤進行會見，並且向陸方直言，「此行目的就是為了推動兩岸的交流，維繫台海的和平，目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商，形勢也是越來越嚴峻，維繫台海和平的管道越來越少。發生誤判，衝突的可能性也越來越高，我們是絕對不願意兩岸武力相向，因此民間的交流是越來越不可或缺。」

宋濤強調，「我們兩岸是一家人，是家人，不是敵人。我們堅決反對『台獨』分裂勢力，我們願意在『一個中國』原則和『九二共識』的政治基礎上，與中國國民黨和台灣的各政黨政治團體和個人來共同反對『台獨』分裂行徑，反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展。

▼ 夏立言（中）與國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉（右）、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山前往中山陵 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 國父逝世100週年、夏立言祭謁、中山陵、南京、20250403 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果恐遭重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟
32%關稅大刀！　法人：台灣電子業受創程度分5級
台灣遭課32%！　一表看銷往美國產品受創排名
快訊／川普重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉
快訊／規模4.9極淺層地震　最大震度4級
快訊／11:47地震　全台有感
會員錯愕！　知名健身房「公告短短5天就倒閉」　
快訊／大谷翔平再見轟！　道奇6比5逆轉勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸逮捕3名菲律賓間諜　播岀懺悔自白

世博會中國館4月13日開張　展品首秀月壤正背面樣本

兩岸必和平！絕不能兵戎相見　夏立言：交流再難也沒國父當年困難

大陸商品輸美關稅將升至54％！　北京預告採反制措施

營商環境惡化　香港3月PMI連續兩月收縮

演技大爆發！33歲女「1人分飾3角」詐1230萬　1關鍵漏餡了

赴陸為和平交流又遇軍演！　夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白　白寶寶血液被「搶走」

央視軍演報導「1秒快閃」中華民國國旗　刻意顯示陸海警貼近我船艦

解放軍演訓是堅決懲戒台獨　國台辦：如任其發展把台灣推向兵凶戰危

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

陸逮捕3名菲律賓間諜　播岀懺悔自白

世博會中國館4月13日開張　展品首秀月壤正背面樣本

兩岸必和平！絕不能兵戎相見　夏立言：交流再難也沒國父當年困難

大陸商品輸美關稅將升至54％！　北京預告採反制措施

營商環境惡化　香港3月PMI連續兩月收縮

演技大爆發！33歲女「1人分飾3角」詐1230萬　1關鍵漏餡了

赴陸為和平交流又遇軍演！　夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白　白寶寶血液被「搶走」

央視軍演報導「1秒快閃」中華民國國旗　刻意顯示陸海警貼近我船艦

解放軍演訓是堅決懲戒台獨　國台辦：如任其發展把台灣推向兵凶戰危

《化外》結局倒數！張鈞甯山上工寮動手術　曝私下拍攝過程超艱辛

台南規模4.9地震　高鐵緊急停車巡檢恐延誤

工程師變偷拍狼！賣場狂拍裙底...警上門驚：全是高價3C設備

控夫外遇「第一次見她就貼身坐」　正宮求償百萬卻輸了

台南規模4.9地震　台鐵斗南至岡山降速行駛

清明連假首日南下車流突破3100輛　枋寮啟動調撥車道

魚雷球棒太夯了！大谷翔平親自回應「會換嗎？」答案曝光！

陳庭妮北漂17年「爬象山體驗第一次」！0偽裝全被拍 笑了：太瓜張

蘋果恐遭受重大衝擊　華爾街專家：川普關稅比最壞情況還糟

回憶又少1間！開業34年「肯德基台北中山餐廳」低調熄燈

aespa Giselle脫口「新歌歌名」 反應過來摀嘴尖叫XD

大陸熱門新聞

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

雙胞胎在子宮內鬥爭！出生後竟一紅一白

快訊／解放軍宣布演訓「圓滿」結束！

演技大爆發！33歲女「1人分飾3角」詐1230萬

爸幫兒取名「東風」！戶政人員打錯1字...媽驚喜：不改了

即／3女大生慘死小米SU7！雷軍發聲

夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

陸國防部發聲！　正告「賴當局」：鬧越兇滅忙越快

央視軍演報導「1秒快閃」中華民國國旗

陸女客大鬧機艙一口咬住空服員 空姐掙脫不開委屈喊：你咬到我啦

全紅嬋成年首戰！中國跳水隊穿洞洞鞋出征世界盃

「如任其發展台獨」　國台辦：把台灣推向兵凶戰危

共軍挑這時間演訓　學者憂：釋出不安的訊號

同一人連收「100個包裹」！快遞員機靈報警

更多熱門

相關新聞

夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

夏立言會見宋濤：不願兩岸武力相向

大陸解放軍從本月1日起連續兩天對台軍演，國民黨副主席夏立言一行正好就在大陸進行訪問，並且於昨（2）日在江蘇徐州會見大陸國台辦主任宋濤。夏立言特地指出此行目的是為了兩岸和平交流，目前兩岸官方已經沒有辦法協商，誰也不願兩岸武力相向，因此兩岸交流非常重要。宋濤也指出，當前台海局勢嚴峻複雜，根源就是「台獨」賣台引戰損害兩岸，呼籲台灣民眾一起反對「台獨」和外部勢力干涉，同時強調「兩岸是一家人不是敵人」。

快訊／宋濤會見夏立言：兩岸是一家人不是敵人

快訊／宋濤會見夏立言：兩岸是一家人不是敵人

夏立言今赴河南皇帝故里拜祖

夏立言今赴河南皇帝故里拜祖

夏立言會見河南省委書記：推動兩岸和平發展

夏立言會見河南省委書記：推動兩岸和平發展

百年追思　中山思想在台灣的傳承與啟示

百年追思　中山思想在台灣的傳承與啟示

關鍵字：

夏立言國父中山陵南京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

快訊／11:47地震　全台很有感

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

夫妻入住礁溪老爺酒店700次　網喊羨慕

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

快訊／川普發動關稅戰！　宣布美國進入緊急狀態

川普：台灣奪走我們所有電腦和半導體　

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面