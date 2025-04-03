兩岸必和平！絕不能兵戎相見　夏立言：交流再難也沒國父當年困難

▲今年3月12日是國父孫中山先生逝世100週年，國民黨副主席夏立言一行前往南京中山中祭謁。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南京報導

國民黨副主席夏立言一行赴陸參訪行程，包括紀念國父孫中山先生今年逝世100周年。今（3）日上午9點特地前往南京中山陵謁陵緬懷國父。夏立言之後接受媒體訪問，談及黨內部分雜音、「國安17條」、解放軍演習等大環境因素非常不利兩岸情勢？他說，兩岸再困難也沒有國父當年困難，這也是國民黨身為在野黨使命，要告訴大陸當局「兩岸一定要走和平路線，絕對不能夠兵戎相見，越困難越要交流」。他同時強調，按照中山先生遺志和平奮鬥救中國，「兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的」。

夏立言一行29日赴陸展開河南、江蘇7天參訪行程，此行最重要一站就是紀念國父孫中山先生今年逝世100周年。今3日上午9點夏立言等人赴中山陵謁陵緬懷國父，歷來祭謁中山陵，必須先爬上392個石階，才能向國父孫中山致敬。

▲夏立言一行前往南京中山中祭謁，今日天氣晴朗。（圖／記者任以芳攝）

相較2023年2月夏立言赴中山陵謁陵，天氣溼冷有小雨，今天早上南京天氣晴朗，氣溫適宜，參訪團所有人員一口氣爬完石階。

到達陵前時，一望無際的秀麗風景盡收眼底。之後夏立言以主祭者身份代表全體中國國民黨員祭謁總理中山先生陵，進行獻花、三鞠躬等莊嚴儀式，接著進入墓室瞻仰國父棺木。

▲夏立言以主祭者身份，代表全體中國國民黨員祭謁總理中山先生陵。（圖／記者任以芳攝）

儀式後，夏立言也接受媒體訪問之前，他首先指出，從辛亥革命到建立中華民國至今是114年，今年也是中山先生逝世正好100週年，國父中山先生不只是中國國民黨的總理，今天能代表中國國民黨前來向最偉大的中山先生致敬，「我們覺得非常光榮。」

夏立言指出，看到中山先生很多對於中國整個規劃一一的實現，像是「我們民主台灣的建設，尤其在大陸很多建設都是按照中山先生當年的規劃，所以我們覺得非常的敬佩，都是按照中山先生的遺志和平奮鬥救中國，我覺得兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的。」

▼ 夏立言指出：兩岸之間是沒有什麼鴻溝，是跨不過去的。（圖／記者任以芳攝）





接著到了記者提問環節，談及「昨天會見大陸國台辦宋濤主任，提及自己此行最主要的目是要促進兩岸和平交流，但現在國民黨內部有一些雜音（包括7、8月禁止公職訪陸交流），若要實現目標跟心願，未來的挑戰更艱巨？」



夏立言表示，挑戰永遠是艱鉅的，中國國民黨的立場，以及朱立倫主席2日談話和前幾次講話都是強調兩岸交流的重要性「我們一定要提出另外一個可能的和平選項，也是我們此行最重要的目的，我相信也是大多數台灣人民以及大陸同胞的心聲。」

夏立言強調，「兩岸一定要走和平的路線，絕對不能夠兵戎相見，中國國民黨做為在台灣一個負責任的反對黨，也是很重要的一股力量，一定要把這個聲音讓大陸當局知道。」



記者繼續追問，「賴清德公布『國安17條』限縮兩岸交流，大陸軍演部分讓台灣民眾也有所顧慮跟擔憂，大環境並不利於兩岸交流，國民黨要怎麼突破，或台灣民間團體要怎麼突破，因為這是一個很大的挑戰？」

夏立言再次強調，「越是困難的時候，我們越要強調交流的重要性，很多人跟我講，再困難沒有中山先生當年困難，所以我相信這是給我們最好的一個啓示，不管情況多困難、多艱苦，中國國民黨一定會往對兩岸人民最有利的方向道路來進行。」

▲ 解放軍結束軍演前兩小時，夏立言於4月2日會見宋濤，表明兩岸不能武力相向 。（圖／記者任以芳攝）

解放軍前兩日在台海周邊進行軍演，正好是夏立言一行赴陸參訪期間。夏立言昨2日也與大陸國台辦主任宋濤進行會見，並且向陸方直言，「此行目的就是為了推動兩岸的交流，維繫台海的和平，目前的兩岸情況官方已經沒有辦法協商，形勢也是越來越嚴峻，維繫台海和平的管道越來越少。發生誤判，衝突的可能性也越來越高，我們是絕對不願意兩岸武力相向，因此民間的交流是越來越不可或缺。」

宋濤強調，「我們兩岸是一家人，是家人，不是敵人。我們堅決反對『台獨』分裂勢力，我們願意在『一個中國』原則和『九二共識』的政治基礎上，與中國國民黨和台灣的各政黨政治團體和個人來共同反對『台獨』分裂行徑，反對外來干涉，推進兩岸關係和平發展。

▼ 夏立言（中）與國民黨主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉（右）、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山前往中山陵 。（圖／記者任以芳攝）