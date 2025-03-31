夏立言今赴皇帝故里拜祖　談兩岸：都是「炎黃子孫」要加強交流

▲（2025年）乙巳年黃帝故里拜祖大典 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／河南報導

三月三，拜軒轅，今年乙巳年黃帝故里拜祖大典今（31）日在大陸河南鄭州新鄭舉辦，國民黨副主席夏立言一行參與季皇帝活動。針對兩岸局勢不穩不利於雙方交流現況，夏立言受訪也強調會繼續加強交流，「大家都是炎黃子孫，所以繼續交流，當然對兩岸有很大的好處。」

國民黨副主席夏立言一行29日赴陸展開訪問，包括現任中國國民黨大陸事務部主任、中國國民黨主席特別顧問林祖嘉， 淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、馬英九兩岸政策智囊趙春山等人隨行參訪，首站來到河南參加今天31日乙巳年黃帝故里拜祖大典。

▼ 夏立言一行參加皇帝故里拜祖大典 。（圖／記者任以芳攝）

▲夏立言在書法「中華始祖德澤綿延」落款 。（圖／記者任以芳攝）

農曆三月初三，相傳是黃帝出生和建都之日。活動開始之前，夏立言一行人以步行方式參訪黃帝故里園區，在提前寫好書法「中華始祖德澤綿延」上落款。接著參訪祭祀皇帝

過程中，談及台灣方面限縮兩岸各種交流，包括宗教、教育等，夏立言指出，「我們繼續加強交流，所以大家都是炎黃子孫，繼續交流，當然對兩岸有很大的好處。」並且指出自己此行出發未受到壓力。

▲黃帝故里拜祖大典共九項儀程，夏立言參與淨手上香儀式 。（圖／記者任以芳攝）

上午9時10分許，黃帝故里拜祖大典舉行，大典包含盛世禮炮、敬獻花籃、淨手上香、共拜始祖、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和等九項儀程。河南省委書記劉寧昨、河南省政協主席孔昌生等人出席向皇帝獻花，夏立言則是代表中國國民黨祭祀皇帝和上香。

劉寧也於昨30日在鄭州會見夏立言一行，雙方皆重申「九二共識」。夏立言特別指出，兩岸同胞同屬中華民族、同為炎黃子孫，有共同的文化、共同的願景。拜祖大典在促進豫台人員往來、文化交流、經貿合作等方面發揮了重要作用，成為增進兩岸人民情感和友誼的重要平台。

夏立言表示，「我們願堅持『九二共識』，充分發揮橋梁紐帶作用，持續加強台灣和河南在經貿、科技、文化等各領域的合作交流，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。」

據了解，夏立言一行結束河南祭皇帝行程，明天4月1日將轉往江蘇，赴南京中山陵謁陵。

▼ 農曆三月初三祭皇帝現場 。（圖／記者任以芳攝）