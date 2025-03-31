夏立言會見河南省委書記　雙方重申「九二共識」加強經貿交流

▲ 國民黨副主席夏立言會見河南省委書記劉寧 。（圖／翻攝 河南衛視）

記者任以芳／河南報導

國民黨副主席夏立言一行赴陸訪問，首站來到河南參加今（31）日即將舉行乙巳年黃帝故里拜祖大典。河南省委書記劉寧也於昨30日在鄭州會見夏立言一行，雙方皆重申「九二共識」。夏立言指出，願持續加強台灣和河南經貿、科技、文化等各領域的合作交流，「進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。」

根據《河南日報》報導指出，河南省委書記劉寧昨30日在鄭州會見中國國民黨副主席夏立言一行。河南省政協主席孔昌生出席。河南省委常委陳星、河南省政協副主席戴柏華參加會見。劉寧、孔昌生對夏立言一行來豫參加乙巳年黃帝故里拜祖大典表示熱烈歡迎

劉寧說，河南是中華民族和中華文明的重要發祥地，是文化大省、經濟大省、工業大省、農業大省、資源大省和全國重要的綜合交通樞紐。當前，我們把習近平總書記關於河南工作的重要論述作為河南各項工作的根本遵循，錨定奮力譜寫中國式現代化河南篇章總目標，著力推進「四高四爭先」，積極融入服務全國統一大市場，經濟發展勢頭強勁、潛力巨大、前景廣闊。豫台兩地文源相近、血緣相連、商源相通，河南的發展為台商台企提供了廣闊舞台，台商台企的發展也為河南貢獻了重要力量。

劉寧表示，我們將堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」，認真貫徹黨中央決策部署，充分發揮根親文化等獨特優勢，持續拓展豫台各領域合作，積極推動兩岸青年交流，為台商台企在豫投資興業提供更多便利、更優服務，為廣大台胞在豫幸福生活創造更好環境、更好條件，為促進兩岸同胞交流交往、深化兩岸融合發展注入更多活力動力。

▲ 國民黨副主席夏立言重申九二共識，推動兩岸和平發展 。（圖／翻攝 河南衛視）

夏立言表則說，兩岸同胞同屬中華民族、同為炎黃子孫，有共同的文化、共同的願景。拜祖大典在促進豫台人員往來、文化交流、經貿合作等方面發揮了重要作用，成為增進兩岸人民情感和友誼的重要平台。河南內陸開放高地加快隆起，產業體系完備、配套能力較強，也為廣大台商台企在豫創業發展提供了更多機遇。

夏立言指出，「我們願堅持『九二共識』，充分發揮橋梁紐帶作用，持續加強台灣和河南在經貿、科技、文化等各領域的合作交流，進一步增進兩岸人民權益福祉、推動兩岸關係和平發展。」