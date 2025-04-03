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屏東無號誌路口連2天交通事故...2人死亡　警籲重視停讓觀念

▲交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲無號誌路口交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣最近連續二日發生無號誌路口交叉碰撞事故，造成2人不幸過世，引發社會對路口行車安全的關注。根據屏東縣政府警察局統計今年1至3月期間，縣內無號誌及閃光號誌路口共發生1012件交通事故，造成9人死亡、1421人輕重傷；雖較去年同期分別減少253件事故、5人死亡及217人受傷，顯示事故有所下降，但路口停讓觀念仍須加強。

▲交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲交通事故 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東縣政府警察局指出，無號誌及閃光號誌路口事故的肇因主要為駕駛人忽視路權優先原則，常見違規情形包括支道車未禮讓幹道車、轉彎車未讓直行車、左方車未讓右方車等，顯示部分用路人對於停讓與安全駕駛認知不足，亟需透過持續宣導與教育，提升整體交通安全意識。

為有效減少事故發生，警察局強調行經無號誌路口時，幹道車輛應減速慢行，支道車輛則必須完全停車並確認安全後再行通過。至於閃光號誌路口，閃紅燈表示為支線道，駕駛人須停車讓幹道車先行；閃黃燈則為幹道車輛通行標示，駕駛人亦應減速慢行，防範突發狀況。

警察局提醒駕駛人行經設有「停讓」標誌或標線的路口，駕駛人應特別注意紅色倒三角形「讓路」標誌、八角形「停車再開」標誌或「讓路線」及「停」標字的指示，支道車輛應停車，讓幹道車輛優先通過。同時，對於未設有標誌、標線的路口，駕駛人應依照「少線道讓多線道」、「左方讓右方」及「轉彎讓直行」的觀念行駛，避免因錯誤認知而發生碰撞事故。

警察局局長戴台㨗呼籲，駕駛人行經無號誌及閃光號誌路口時，務必養成減速、停讓及確認安全後再通行的習慣，尊重他人路權，方能有效降低交通事故發生率，共同營造安全、有序的道路環境，守護每位用路人的生命與安全。

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