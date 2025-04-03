自小客水箱空了急下交流道　屏東暖警助排除

▲屏東警分局繁華派出所所長陳文彬與警員李憲嘉迅速排除李男故障車輛 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子工作結束開車返家，途經國道三號長治交流道附近發現水箱沒水，緊急下交流道停在道路中央，情況危急，屏東警分局獲報派員迅速到場協助，合力將車輛推至路旁，並協助聯絡拖吊維修業者，迅速恢復交通；警方提醒駕駛人行車前應檢查車況，若遇故障應開啟警示燈並撥打110求助，以確保行車安全。

日前李姓男子車輛拋錨在長治鄉水源路與中興路口，由於鄰近高速公路交流道，車流量大，造成交通阻塞。屏東警分局繁華派出所所長陳文彬與警員李憲嘉獲報趕到往處理。

得知李男於工作結束返家途中，行駛到高速公路上時發現水箱沒水，趕緊下交流道後就故障停在道路中央了，焦急地不知如何是好；陳所長決定先行排除道路障礙，與李男一同將車輛推至路旁停放，而李員在後方警戒疏導交通，並協助聯絡拖吊及維修業者，迅速排除道路障礙，恢復交通順暢；他十分感謝員警能夠熱心提供協助。

分局長林明波提醒，駕駛人行車前應定期檢查車輛狀況，確保油量充足、輪胎與引擎正常運作，以避免突發拋錨影響自身及其他用路人安全。此外，若車輛在道路上發生故障，應立即開啟警示燈，並視情況擺放三角警示牌，同時撥打110電話請求協助，確保自身與其他駕駛的安全。