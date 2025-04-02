台南光賢交通公園正式啟用　推動交通安全教育新里程

▲台南市長黃偉哲2日至光賢交通公園視察時指出，透過交通公園的建置，希望能讓正確的用路觀念深入各年齡層，市府也將持續宣導，鼓勵各級學校善用這寶貴的教育資源，透過體驗式學習提升交通安全意識。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲2日至光賢交通公園視察時指出，台南市積極推動交通安全教育，培養市民正確的用路觀念是保障生命安全的關鍵，透過交通公園的建置，希望能讓正確的用路觀念深入各年齡層，鼓勵各級學校善用這寶貴的教育資源，體驗式學習提升交通安全意識，為打造友善交通奠定基礎。

為向下扎根交通安全觀念，由台南市交通局與工務局、中西區公所攜手合作，透過市府及交通部補助經費，利用中西區中華西路二段550巷與文祥街交岔口未開闢的鄰里公園，開闢成具有交通教育特色的「光賢交通公園」，該園區是以等比例縮小的道路環境設計，結合交通標線、標誌及號誌等設施，並融入遊憩空間，打造兼具教育與娛樂功能的特色園區，園區透過寓教於樂的方式，讓學童在遊戲中學習正確的交通安全知識，提升自我保護能力，光賢交通公園總建置經費約1300萬元，其中交通部補助455萬元，展現中央與地方政府對交通安全教育的重視與支持。

交通局長王銘德表示，光賢交通公園內設有車道、人行道、行人專用號誌及行人穿越道線，並參考圓環設計，營造擬真的交通環境，讓大、小朋友在遊玩中學習正確的交通規則，並強調「行人優先」理念，推廣「路口慢看停、行人優先行」的觀念。公園內提供的模擬道路體驗，是為打造親子共學空間，培養尊重用路平權的意識，並提升防禦駕駛自我保護能力，期盼透過交通安全教育的推廣，讓正確的用路觀念從小扎根，共同打造更友善、更安全的交通環境。

交通局長王銘德說明，光賢交通公園的各項設施均已開放使用，園區內設計營造擬真的交通環境，讓民眾在實境體驗中學習正確的交通規則，市府期盼透過潛移默化的方式，讓大朋友、小朋友在遊憩中建立良好用路習慣，為進一步優化公園遊憩功能，區公所也配合交通公園特色，增設大型遊具，讓孩童在學習交通安全的同時，也能享受遊樂設施帶來的樂趣。

交通局長王銘德呼籲，光賢交通公園的設備都已經考量過使用上的安全性，並經過逐步調整檢驗後才開放使用，期許來訪民眾珍惜並妥善使用園區設施，共同維護良好的學習與遊憩環境，讓更多人受惠。市府未來將持續推廣交通安全教育，並鼓勵學校及社區善加利用光賢交通公園，讓光賢交通公園發揮最大效益，成為提升市民交通安全素養的重要據點。