心碎畫面曝！飼主開車門丟狗…牠一路追著跑　動保處要重罰

記者白珈陽／台中報導

台中市有民眾昨天（30日）開車行經東區環中東路五段與振興路口，發現前方1輛紅色轎車竟打開車門、將1隻黑狗趕下車，隨後棄狗揚長而去，留下狗狗孤零零地在後方追著車子跑。對此，台中市動保處指出，目前正依據車牌通知飼主說明，若證實有棄養情形，最高可處15萬元罰鍰。

▲紅色轎車打開車門、將1隻黑狗趕下車。（圖／高雄愛媽黎愛提供）



高雄1名愛媽黎麗表示，她昨天接獲民眾求助，稱在台中看到有狗狗在路上被主人從車內趕出車門，請她協助與台中動保處聯繫。黎麗說，看了畫面非常心痛，此舉不僅造成狗狗危險，如果有用路人不慎撞到狗狗，也會導致交通事故，飼主行為真的可惡。

黎麗提供民眾的行車記錄器，內容顯示，車主停等紅燈時，看到前方紅色轎車打開車門，一開始還不以為意，直到突然有1隻黑狗被趕下車，車主驚呼「什麼？他為什麼直接把狗放下來？太扯了吧！」接著黑狗不知所措地走向路緣，隨著綠燈亮起，紅車直接離去，黑狗此時還不知已被主人拋棄，對著紅車追逐，場面令人鼻酸。

▲黑狗不知已被主人拋棄，對著紅車追逐。（圖／高雄愛媽黎愛提供）



台中動保處副處長姜淑芳表示，動保處今（31）日接獲通報，經審視相關事證，車主有惡意棄養犬隻行為，已向監理單位調閱車主資訊，要求車主盡速到案說明，若經查證棄養屬實，將依違反動保法重罰飼主最高15萬元，並列為禁止飼養動物黑名單。

動保處呼籲，民眾飼養動物前，應審慎考量自身經濟狀況與能力，若飼養有困難應依規向動保處申辦不續養手續，共同維護動物權利。