機車駕訓有效...去年傷亡人數減近一成　南投縣今年擴大補助

▲南投縣今年調升民眾報考機車駕訓班學費補助。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣境內多偏鄉地區，多數縣民以機車作為日常代步工具，為加強民眾道路安全、重視行人權益，減少道路事故，於近年實施機車駕訓班學費補助，而據統計113年機車事故傷亡人數較112年減少近一成（750人），成效顯著，縣府因此將於今年起調高機車駕訓班訓練補助額度，並增加補助人次。

縣府指出，機車駕駛人為道安事故之防制重點對象，依南投縣道安會報數據統計全縣交通事故A1類死亡人數，112年為39人、113年為36人；A2類受傷人數部份，112年為7793人、113年為7046人。

縣府表示，自108年起響應交通部辦理機車駕訓班訓練費用補助辦法：於該縣參加普通重型機車駕駛訓練並考取駕照之學員，可申請並獲得政府補助的訓練費用，以吸引民眾在南投地區參加機車駕訓時補助經費，近年也都配合監理單位，對每位考取駕照學員補助300至500元不等，每年有超過600餘位學員受惠；依前述的傷亡人數統計，在113年因騎乘機車所造成的死傷人數與112年比較，大幅減少750人。

縣府說明，重型機車駕訓班課程補助今年已從500元調高至1000元，並增加補助人數，上看800名員額；因補助額度有限，請有意取得重型機車駕照的民眾多加利用本案補助，踴躍並及早報名參訓。