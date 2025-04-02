台籍志願兵吳忠達去年戰死烏克蘭　遺體疑「遭動物啃食」證件遺物曝光

▲台灣籍志願兵吳忠達去年戰死烏克蘭，如今發現他的遺體疑似遭動物啃食，士兵只帶回他的遺物及證件。（圖／翻攝自Telegram）

記者趙蔡州／綜合報導

44歲台灣志願兵吳忠達去年10月在烏東前線執行任務時，不幸遭俄軍砲擊擊中戰死沙場，留下妻子與未成年2子1女，由於當時戰況激烈，戰友來不及帶回他的遺體，他的家屬至今仍無法赴烏辦理後事。近期有一個烏軍帳號指稱，吳忠達的遺體已遭動物啃食，現場只找到吳忠達的制服及身分證等證件。

一個名為英雄第35ZSU旅（Герої. 35 бригада ЗСУ）的帳號3月24日時在Telegram貼出吳忠達一系列的身分證件，包含我國身分證、健保卡、參戰證明及國旗臂章等遺物，並透露物品是其他士兵從前線帶回來的，「這位亞洲人被狗或其他動物啃食了，只剩下制服及袋子內的文件，上帝保佑你，吳忠達。」

英雄第35ZSU旅3月31日再次發文，確認這位戰亡的亞洲人是台灣人，「他們（烏軍士兵）說，他們設法把被動物啃咬的遺體拉了出來」，但目前無法確認遺體的確切情況，貼文內容是否屬實也仍待釐清。

▲台籍志願兵吳忠達去年在俄烏前線陣亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

吳忠達出生自高雄，曾是台灣陸軍特戰兵，俄烏戰爭發生後，他於2023年加入烏克蘭國際軍團，後來更在烏軍正規軍任職，中間一度因傷回到台灣休養，直到2024年7月重返前線，不料2024年10月就傳出他在烏東前線陣亡的噩耗。

令人悲傷的是，由於吳忠達是在烏東前線陣亡，他的隊伍當時又有許多傷員，戰友無奈之下只能將他的遺體留在前線，也因此他的遺體才會至今都沒有被帶回，加上戰爭遲遲未停歇，讓吳忠達的親人至今都無法赴烏辦理後事。