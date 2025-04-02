清明連假前2天回暖「溫差10度」　周六起有雨「降雨熱區」曝

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天起為清明連續假期，中央氣象署預報員張承傳表示，明、後天是未來一周水氣最少的2天，但受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，清晨各地仍偏冷，白天起高溫回升，西半部日夜溫差可達10度以上。周六起受華南中層水氣移入影響，北部及東半部明顯有雨，預計持續到下周。

張承傳指出，明天清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地偏冷，中部以北、東北部約11至14度，北部及東北部局部有10度以下低溫，南部及花東地區約15至17度，白天高溫回升，西半部可達24至27度，東半部約21至23度，西半部要留意日夜溫差大。

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他表示，周五白天起高溫逐日回升，但清晨輻射冷卻影響，中部以北仍偏冷，約11至14度，其他地區15至17度。下周一起北部高溫可回到26至28度、中南部30度、東半部25至28度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

雨勢方面，張承傳指出，明、後天是未來一周水氣最少的2天，僅東半部及午後新竹以南有零星雨。周六起受華南中層水氣移入影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，北部及中南部山區也有零星雨。周日北部、東半部有局部短暫雨。下周一至周三水氣更明顯，北部、東半部、恆春半島地區及中南部山區也有短暫雨。

另外，他也提醒，下周日晚間到周二馬祖地區全天有局部霧或低雲，可能影響能見度，提醒民眾留意。