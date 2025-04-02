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清明疏運　民航局協調加派班機、放大機型

▲▼交通部次長林國顯今天前往松山機場視察連假疏運。（圖／民航局提供）

▲交通部次長林國顯今天前往松山機場視察連假疏運。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

明天就是清明連續假期，不少民眾會選擇出遊及返鄉，交通部次長林國顯今天下午前往松山機場關心清明疏運狀況，他表示，已責成民航局做好疏運整備工作，視情況啟動疏運ABC計畫。因應地方需求，民航局也於前2日協調加開班機及放大機型。

林國顯今天由民航局長何淑萍及台北航空站主任鄭堅中陪同視察疏運工作，他表示，清明連假共有4天，民航局已準備多項應變措施，並請航空公司加派人力，在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉，今天整體疏運狀況良好。

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何淑萍表示，為滿足澎湖民眾返鄉需求，並因應金門縣政府原訂4月2日及4月6日台中往返金門專船因海象不佳取消的狀況，民航局已於前2日協調航空公司協助放大機型及加開班機。除於節前已放大台北往返澎湖及金門航班機型，清明節前後也增開台北往返金門及高雄往返澎湖各2班加班機。

民航局指出，節前本島往離島及節後離島往本島方向訂位較滿，但部分航班仍有空位，疏運期間將持續掌握各機場現場候補狀況，以適時協調航空公司增班。另也提醒，離島航班容易受到天候影響而有異動，建議旅客留意天候狀況，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到。

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清明連假疏運松山機場

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