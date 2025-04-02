中共軍演貨船照常航行！海巡在旁緊盯　掌握3民兵船配合海警操演

▲中共軍演期間，貨輪正常航行；而海巡署也緊盯在側。（圖／海巡署提供）



記者陶本和／台北報導

針對中共解放軍東部戰區2日上午8時5分宣布在台灣海峽中、南部海域實施「海峽雷霆2025A」演習，國防部下午3時舉行記者會指出，截自下午2時，共偵獲36架共機、13共艦與海警船10艘。海巡署表示，在對應中共海警船期間，也有貨輪經過，都正常航行；海巡署也透露，有掌握到3艘民兵船在配合中國海警演訓。

由於網路社群上傳出高雄永安港外的液化天然氣船因中國軍演無法進港，國防部回應，從昨天開始到目前為止，明確掌握並沒有商船、漁船遭受到中共海警登船臨檢的情況，台灣周邊的海空域運輸線，也都是維持正常運作。

海巡署則表示，這個案子是民眾在社群貼文，表示LNG瓦斯船受到阻攔折返，經查證是錯誤虛假訊息。海巡署指出，這邊有兩艘，巴哈馬籍LNG瓦斯船昨天早上6點23分抵達高雄24浬處海域，因為進港要安排碼頭，所以在排程中，在該海域滯留，等待進港時間，另外跟航港局確認，預定這艘船在今天要進港，經查證早上7點54分已經泊靠在興達港中油天然氣接收站。

海巡署指出，第二個案子，距離鵝鑾鼻西南方190浬海域，顯示要在明天（3日）6點要進台中港，跟航港局船舶資訊資料相符，目前在該海域滯留，也是要等到排定進港碼頭後，才會再開始航行，所以都是正常。

海巡署強調，今天海巡署對應、驅離中共海警船時，也有貨輪經過，也是正常航行，如果有發生什麼狀況，海巡一定會開闢安全航道，也跟國防部做過各種沙盤推演跟實兵演練，這部分一定會確保海上航行的安全，再次呼籲國人放心。

海巡署也透露，有掌握到3艘疑似「民兵船」，距離花蓮港口約138-140海里之間，距離非常遙遠，我方透過情監偵手段持續監控，至於內容涉及勤務部署，不方便透露，但有掌握到民兵船配合海警船演訓，國安團隊都有完整蒐證跟嚴密監控。

另外，針對中國聲稱執行所謂「執法巡查」一事，海巡署強調，「絕對不是巡查，完全是騷擾」，這是破壞區域和平穩定，海巡署予以嚴正譴責，中國海警去年2月就在金門水域進行執法巡查，7月簽署協商後和平落幕後，中國海警仍未停止侵擾。

海巡署表示，金門水域侵擾的態樣約有67次，平均每月是4次，每次長達2個小時，航行態樣分析絕對是「惡意騷擾」，歷次軍演中，中共海警配合中部戰區軍演，都絕對不是「執法巡查」，而是對台灣威脅恫嚇。