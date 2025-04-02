觀察／中共軍演背後3主因　美軍重心轉至印太、解放軍內洗清壓力

▲田單軍艦監控共艦山東艦畫面。（圖／國防部提供）



文／記者陶本和

中共解放軍才宣布在台灣周邊進行軍演，2日則正式命名啟動「海峽雷霆-2025A」演練，這兩天其文宣大量聚焦在「賴17條」，認為是總統賴清德推出一系列國安法制，以及綠營「抗中牌」罷免案惹怒中方。不過，此番見解恐是見樹不見林，也進入中方文宣企圖導引的脈絡與圈套中，是把台灣問題內部化，泱泱大中國的「Big Picture」與高度，應該是放眼世界局勢，而非區區一個台灣彈丸之地。

中方近年來大量啟動「信息化戰爭」，也就是一手軟實力的文宣戰、訊息戰；而另外一手，則是硬實力的展現，也就是實兵武力展示，兩手並進展開的聯合作戰操演，是這幾年來中共軍演的鮮明特性。

觀察中共解放軍昨天宣布軍演後，其官媒、官方社群、網路操作與文宣攻勢，也同步排山倒海而來，製作影片、動漫風格插畫大量釋出；再觀察其敘事主調，聚焦在「賴清德17條」、賴清德定義中國為「境外敵對勢力」、打擊台獨勢力等，直指民進黨政府觸犯中共「紅線」。

事實上，如果單只討論賴清德拋出國安法制「賴17條」、綠營推「抗中牌」罷免案，恐怕是見樹不見林，甚至落入中方文宣戰中，企圖導引的脈絡與圈套中，台灣社會或國際社會的輿論，便落進「北京視角」的討論裡，台灣問題被「內部化」。

如果有長期關注中共發動軍演的樣態，可以發現他們有幾個特點，除了上述「信息化戰爭」模式，其發動軍演的背後起因也包括：「民主國家外交高層對談、談判前後升高軍事壓力」、「國際情勢變化爭取戰略突圍」、「美日菲在區域的軍事動態」、「中國內部政治壓力」等。

台灣方面，不論是總統520就職典禮、雙十國慶演說、總統出訪友邦等，都是中方包裹在上述國際情勢下，發動軍演的藉口之一。泱泱大中國的野心與戰略高度，勢必放眼世界的棋局，何止台灣一個彈丸之地。

對於這次2025年4月的「海峽雷霆-2025A」操演，可以聚焦在「民主國家外交高層對談、談判前後升高軍事壓力」、「美日菲在區域的軍事動態」、「中國內部壓力」等三大層面來觀察。

首先，「民主國家外交高層對談、談判前後升高軍事壓力」。每當美國、日本甚至法國等歐洲國家，跟中方在外交場域有高層會晤的前後，中國在台海周邊、南海、第一島鏈等軍機艦數量，即便沒有升級為軍演程度，但都會有明顯提升。

舉個例子，2023年11月，中共航母山東艦在台灣東部海域現蹤，偵獲的軍機也突破40架次以上，共艦也有7至10艘次；而其時間點，正好是中國外交部長王毅在美國白宮會見時任美國總統拜登（Joe Biden）。

台灣的國安單位與友盟在情資交換時，已經有注意到，在拜登、王毅會面之前，已經連續三次，中國在進行外交事務前，升高軍事壓力。一位國安官員受訪時表示，在美中高層會面前，升高區域壓力，已經是中國談判的習慣，以換取一定程度的外交讓步。

這次的「海峽雷霆-2025A」操演的時間點，正是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）才於三月底完成亞洲行的「隔天」。赫格塞斯此行的重點，就是針對位於第一島鏈的菲律賓、日本，美國軍事重心的佈局，明顯轉移到印太區域，而且明示對抗中國、防止解放軍片面改變現狀，而其動作也幾乎揭示，川普政府政策在戰略上漸趨清晰化。

▼RF-16監控中共901型快速戰鬥支援艦。（圖／國防部提供）



另外，在「美日菲在區域的軍事動態」部分，在2024年10月份，中國執行「聯合利劍2024B」大規模軍演，當時中國文宣主軸聚焦在賴清德的「雙十國慶」演說。但是，如果注意到整體國際動態會發現，同年10月23日，美國、日本等國，將在沖繩進行「利劍25」軍演，參演人數達4萬5000兵力，規模不僅比往年更盛大，甚至比環太平洋軍演的2萬5000人還要更多。

美日的利劍25軍演，也是首次在與那國島驗證魚鷹直升機，海馬斯多管火箭（HIMARS）也進駐石垣島，這等同在台灣附近建立兩大橋頭堡。換言之，這次美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的亞洲行，也正是以具體行動，聚焦美日菲的軍事部署與決心，這對北京而言，勢必要在軍事壓力上有所作為。

至於「中國內部壓力」部分，回顧2024年底，賴清德完成任內首次出訪後，中國則是在沒有宣布軍演下，把大量船艦部署到第一島鏈，根據台灣的國安單位所掌握的數量，500噸級以上船艦超過90艘，遍集東海、台海與南海。

回顧2024年的11月，中共解放軍海軍上將苗華因涉嫌嚴重違紀，遭「停職檢查」。當時，我國安高層官員就認為，中共軍內清洗，從火箭軍到裝備部，開始進入海軍，以中國過去經驗來說，每次有類似事情，就是讓官兵在外面演訓，不要回營區裡想東想西，「作為海軍，寧願放官兵在海上搖，也不要在陸地上軍心搖」。

至於這次「海峽雷霆-2025A」，中共軍方人事也出現一波波大清洗，幅度史上僅見，31集團軍系統從苗華、何衛東、林向陽、王秀斌等高層幾乎無一倖免。因此，我國國安單位也評估，此舉也同步在壓制軍內可能反彈，隨即部署演訓，讓軍人不留在營區內議論軍心浮動。

綜觀上述，中共解放軍這次「海峽雷霆-2025A」如果說真的是為了「賴17條」，反而是在替綠營強打「抗中牌」的罷免案增添柴火；因此，不如把觀察的視角，從台灣本體拉高到整個第一島鏈的區域情勢，從泱泱大中國的「Big Picture」與高度，面臨美日菲在印太區域軍事嚇阻力道，加上解放軍內部洗清壓力下，北京實在沒有理由在軍事動作上有所作為。