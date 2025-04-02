中共軍演自詡「魔術師」　我國防部：態度輕挑！視生命如草芥

▲國防部發言人孫立方說明最新軍演狀況。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

中共東部戰區在4月1日愚人節宣布軍演後，今日（2）持續在台海周邊進行操演，並命名為「海峽雷霆2025A」；而中共官方宣稱，其演習狀況每日不同，以變為主軸如同魔術師」。對此，我國防部下午批評，態度輕挑、視攸關生命的軍事衝突如「兒戲」，「北京暴露其視生命如草芥，視國際規則如無物的霸權心態」。

我國防部下午表示，無論共軍將此種破壞區域和平穩定的單邊行為，冠上什麼名稱，都無法合理化其好戰、挑釁以及不負責任的本質。我軍持續執行「立即備戰操演」，依敵情威脅，結合天候等條件演練；各外離島部隊提高警覺，針對中共海警等活動，與海巡署密切合作、有效應對。

國防部表示，共軍官方宣稱其演習狀況「每日不同，以變為主軸如同魔術師」，態度輕佻、視攸關生命的軍事衝突如「兒戲」，完全無視兩岸人民的生命財產安全，凸顯中共不負責任的本質，而所謂在台海執法等說，視台海周邊為中國內水，更是完全違背國際規則與慣例。

國防部強調，古語「兵者為凶器，不得已而用之」，北京輕率挑起區域爭端，以全球安全與繁榮發展為俎上肉，正暴露其視生命如草芥，視國際規則如無物的霸權心態。

國防部指出，「以實力謀和平」才能獲得真和平。面對共軍嚴峻挑戰，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，持續增強嚇阻戰力，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。