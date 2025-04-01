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解放軍演訓2海警船闖東引海域　海巡署調派船艦驅離+強烈譴責

▲海巡署外觀、台日緝獲600公斤安非他命毒品。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為海巡署外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

中共東部戰區1日上午7時許發布在台灣周邊海、空域執行聯合演訓，中國海警編隊也將在我國周邊海域進行執法巡查，海巡署第一時間即偵獲中國海警船航近馬祖東引海域，並立即調派巡防艇前往驅離侵擾馬祖限制水域的海警14607及14517船，海巡署也同步成立應變中心，調度線上艦船艇周密部署，協同國防部對應監控，請國人放心。

海巡署表示，中共解放軍與海警船採取的恫嚇及威懾，是中國公然挑戰國際秩序，妄圖破壞現狀。中國過去在紐、澳、南海區域，以及連日來在韓國、日本、菲律賓與台灣周邊製造各種軍事威脅，並以軍漁民船搭配，連續在海上灰色地帶襲擾，挑戰國際秩序，在在證明中國無疑是國際麻煩製造者，海巡署予以強烈譴責。

海巡署指出，中國單方面破壞區域穩定的行為，嚴重破壞印太地區區域和平、穩定及安全，海巡署已偕同國防部等國安單位掌握相關情勢，並做好充分準備，將堅定捍衛國家主權及海域安全，請國人安心。

海巡署嚴正提醒中國，中國軍警船艦越界滋擾行為，只會加深台灣人民的反感，對中國渴望的國際形象只是雪上加霜，呼籲中國立刻停止此類行徑，回歸常軌。台灣做為國際社會負責任的成員，將持續與理念相同的國家協力，共同維持區域的和平穩定及繁榮發展。

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