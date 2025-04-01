進駐22縣市因應演習跟地方不同調！　國防部：傳達不清訊息有失誤

▲全動署副署長劉泰益強調，通知各縣市政府是為因應漢光演習協調作業，並非針對中共演習。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍1日宣布在台灣周邊進行軍演，同時也傳出國防部上午10時30分通知各縣市政府民政局，要求進駐以因應共軍攻台演習，但後來又取消進駐。對此，國防部全動署副署長劉泰益強調，這是配合漢光演習，跟地方政府做相關同步演練，並沒有通知或取消；而國防部發言人孫立方補充，協調過程可能傳達不清楚，讓訊息有失誤狀況，協調目的是針對漢光演習，不是針對今天中共的軍演。

據了解，根據各縣市政府所收到的通知共計有兩次。軍方的第一次通知表示，兵棋推演演練原為4月5日至18日舉行，「因應共軍演習，國防部參謀總長要求軍方4月1日進駐」；而軍方第二次的通知則是，國防部決議維持常態，戰綜中心未升級至二級開設，後指部暫不進駐市府。

不過，國防部下午的臨時記者會上，全動署副署長劉泰益表示，這是為了配合4月5日至18日漢光演習兵棋推演，預先跟縣市政府做協調，讓漢光演習更順暢；全動署強調，沒有喊停的動作，只是事先做一個協調，不是正式通知要配合演習。

後備指揮部參謀長薛淵銓少將則表示，今天是由各縣市指揮部，為了未來4月5日之後的漢光演習做場地協調、會勘，未來配合演訓時，會依照各種狀況的下達，實施後續的場地協調作業。

但是，軍方的回應與市府所收到通知的內容南轅北轍，現場記者再次追問，請軍方再完整說明。全動署副署長劉泰益則強調，沒有所謂取消的動作，本身就是配合漢光演習，跟地方政府做相關的同步演練，才會做相關協調，「並沒有通知或取消的動作」。

國防部發言人孫立方接著補充道，不論上述全動署、後備指揮部的說明，過程中可以了解到，協調過程可能傳達不清楚，傳達時讓訊息失誤，協調目的是針對漢光演習，操演場地、細節來進行協調，並不是針對今天的中共軍演，總長也有說明，並沒有針對這件事（指進駐各縣市政府）下令。