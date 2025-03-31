台灣虎航首度移師高雄「招募30名空服員」　月薪上看70K

▲台灣虎航宣布將招募客艙組員。（圖／台灣虎航提供）

記者李姿慧／台北報導

因應後疫情時代運量復甦，以及南部地區發展和旅運需求復甦，各航空公司增開高雄出發航線，台灣虎航今（31日）宣布首度移師到高雄招募空服員，招募客艙組員將以高雄為基地，明天起開放報考，目標招募30名空服員，月薪上看7萬元，錄取者預計今年下半年報到。

南部旅運需求大增，各航空公司頻增加高雄出發航線或增班，台灣虎航也將首度移師高雄舉辦空服員招募，釋出30名缺額，底薪加上獎金等月薪上看7萬元，希望能吸引職場新鮮人，甚至轉職或換跑道的求職者，同時也將開放內部客艙組員轉調，鼓勵地方就業。

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台灣虎航表示，本次客艙組員的招募時間為4月1日凌晨0時01分起至4月13日晚間11時59分止，報名資格為大專院校以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上者，或其他檢定同等資格證明，具日韓語會話能力尤佳。

台灣虎航說明，招考報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於4月26日進行初試；5月3日進行複試，錄取之客艙組員，將於今年下半年進行報到。

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