長榮航空釋出百名地勤職缺　大學畢業起薪4.3萬

▲長榮航空招募上百名地勤，即日起開放報名。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

隨著全球航空市場擴大，航空業者持續增班及佈局全新航點，長榮航空宣布，即日起啟動2025年第二梯地勤人員招募，釋出近百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪43,000元起，如具有專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，即日起至4月13日開放至長榮航空網站報名。

長榮航空表示，此次地勤人員招募包含客服人員、營業人員、餐勤管理人員、機艙物流人員、空勤組員調派／管理人員、財務人員、公司治理及股務人員、航技人員、簽派人員、航機工程師、資訊安全及個資管理工程師、資安暨個資法遵人員、自動倉儲設備維修工程師、職業安全衛生人員、航空安全管理工程師、ESG專案管理人員與稽核人員。

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長榮航空指出，為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點，預計於今年7至8月分批報到，未來也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

長榮航空表示，長榮航空員工享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等福利，除了招募地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依照交機時程規劃，今年預計晉用約160名機師，空服員招募則依運能需求進行人力評估，滾動式辦理招募，並於長榮航空全球資訊網刊登徵才資訊。