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持槍入境「躲過關西機場安檢」！美國男子彈偷丟公廁　搭郵輪被逮

▲▼機場,安檢,海關,報到,check in,登機,搭飛機。（圖／CFP）

▲美國一名老翁持槍入境日本竟沒有被海關發現。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本一名美國籍男子因持槍入境被警方逮捕並送檢偵辦，然而該名男子是3月23日在搭上從神戶港出發的遊輪時，主動向船員通報行李有槍，整起事件才曝光。但他前一日從夏威夷搭機抵達關西機場時，竟成功闖關，持槍通過安檢。

根據《朝日新聞》報導，神戶水上署調查後指出，該名73歲的美國籍無業男子從夏威夷赴日觀光。他3月22日從夏威夷檀香山國際機場搭機飛抵關西機場時，將1把手槍放在行李箱內，但是在通過關西機場的入境檢查時卻沒有被發現，成功避開安檢。

他3月23日搭乘一艘從神戶港出發的郵輪時，主動向船員坦承，「行李內放有槍枝」。警方接獲通報後，於同月24日將其逮捕，並在4月2日將其依違反《槍刀法》，將其送交檢方偵辦。

警方表示，男子落網後坦承犯行，但強調持有槍枝只是為了「防身」，且自己並非蓄意為之，是出國前「不小心」放進行李箱，才會帶來日本。他聲稱，自己是在抵達日本當天的3月23日，入住大阪府某飯店後，才在行李箱發現槍枝。

警方在偵訊時，根據男子供詞，在神戶港的航廈大樓的廁所垃圾桶內找到了3枚子彈。對此，他則供稱，「如果被發現同時持有槍枝與子彈，罪刑會更重」，因此才決定將子彈丟棄。

至於該名男子3月22日究竟是如何持槍通過機場安檢，負責日本入境行李檢查的大阪海關則回應，「我們對此案相當重視，但因偵查仍在進行中，無法透露更多細節。」

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