日本恐遇8.7↑強震連2震！　南海海槽「半斷裂」最慘情況曝

▲311大地震重創日本。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府專家會議於3月31日公布「南海海槽大地震」的最新災害預測，報告顯示，其震源範圍可能涵蓋東海至九州外海，而在最壞的情況下，將造成29.8萬人死亡，235萬棟建築物全毀。值得注意的是，這次報告首度納入「半斷裂」（半割れ）地震的試算，指出地震可能分階段發生，甚至可能造成二次強震，進一步加劇災情。

根據《每日新聞》報導，京都大學防災研究所教授西村卓也解釋，南海海槽地震的震源範圍廣泛，從靜岡縣外海延伸至宮崎縣外海，是一段極長的東西向區塊。一旦整個區域同時發生斷裂，被稱為「全斷裂」（全割れ），將引發極為嚴重的災情。

如果東側或西側先發生規模8以上的地震，隔一段時間後另一側才跟著發生，這種情況就稱為「半斷裂」。時間差可能短至數小時，長則數日甚至數年，這將影響災後救援，甚至造成二次強震，使災情進一步惡化。報告預測最慘情況，東側與西側將先後發生規模8.7與9.0的強震。

報告中指出，歷史記錄顯示，過去300年內，發生「半斷裂」的頻率遠高於「全斷裂」。例如昭和時期的東南海地震（1944年）與南海地震（1946年）相隔約2年，而1854年的安政東海地震與安政南海地震則相隔僅30小時。而此區域最後一次發生「全斷裂」是1707年的寶永地震。

報告中預測，「半斷裂」模式可能會讓同一片災區遭遇2次強震，原先在第一次地震中倖存的建築物，在第二次地震時倒塌的風險大幅增加，這與「全斷裂」的影響不同。專家警告，這樣的情況可能讓地震災害的時間拉長，影響範圍擴大，導致更多人員傷亡與財產損失。

此外，由於「半斷裂」地震的特殊性，可能導致受災地區在短時間內遭受第二波強震，進一步影響救援行動。專家強調，部分建築可能在第一次地震中倖存，但後續地震來襲時無法承受更強力的搖晃，恐使傷亡人數進一步上升，因此建築耐震能力至關重要。

日本政府已開始根據這份最新的災害預測，進一步調整防災計畫。各地方政府也被要求針對最壞情境進行因應，包括強化防災演練、提升救援物資儲備，以及推動更嚴格的建築耐震標準，以減少可能發生的災害。