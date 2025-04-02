川普關稅3大可能版本　專家示警：550萬工作機會恐消失

▲美國總統川普即將宣布新一波關稅措施。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普將於美國時間2日下午正式宣布的「解放日」關稅措施，但屆時將如何徵收稅率，各界眾說紛紜。依據外媒取得的消息，美國對各國的徵收稅率有3大可能方案，分別是普遍關稅、對等關稅與全面關稅。

MarketWatch指出，在過去這數周，外界預期川普關稅政策走向將會是對等關稅（reciprocal tariff），即針對不同國家徵收不同關稅。但外傳川普近期考慮對幾乎所有美國貿易夥伴或大多數進口產品徵收20%的關稅，也就是普遍關稅（universal tariff，又稱通用關稅）。到了1日，華爾街日報引述消息指出，美國貿易代表辦公室正研擬的第3種方案則是鎖定部分國家徵收的全面關稅（across-the-board tariff），稅率可能低於20％。

CNN指出，尚不清楚川普最終選擇的關稅措施將會是哪一種，川普幕僚公開支持川普徵收關稅，但在實施方法和範圍方面存在分歧。川普近來多次強調，美國長年受到「來自世界各國的敲詐與不公平待遇」，因此實施對等關稅勢在必行。他將4月2日定為美國的「解放日」（Liberation Day），表示，「我們會非常友善。相對來說，我們會非常仁慈。」

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）指出，若美國課徵20%普遍關稅，外加其他國家對美國商品的報復性手段，將釀成美國經濟最壞情況。依據穆迪的模擬，貿易戰升級將導致550萬個工作機會消失，失業率推升至7%，美國GDP從高峰跌至谷底1.7%。

詹迪指出，若發生上述情況，美國將面臨嚴重經濟衰退，是毀滅性打擊。詹迪認為，川普屆時將宣布不那麼極端的關稅措施，以避免這種損害發生。