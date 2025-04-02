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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠甲動等不到周萬來！柯建銘發言1.5小時　綠委勸阻遭嗆：你哪國的

▲▼柯建銘 發言 立法院司法法制委員會 現場只有民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院司法法制委員會現場只有民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法法制委員會今（2日）臨時改議程，排審「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專報，邀請立法院祕書長周萬來等人備詢，但立法院長韓國瑜在會議開始前發聲明幫周萬來請假，讓出席綠委相當不滿。為此，民進黨立院黨團總召柯建銘上台發言了1個半小時，但由於時間太長，讓台下的綠委滑手機、打瞌睡；最後柯建銘提出臨時動議時，綠委林淑芬反映「要按照程序來」，遭柯建銘反嗆，「你要挑戰我？你是哪一國的？」

司委會今日邀請周萬來針對「立院遷建」進行專題報告，民進黨為此發動甲級動員早上7點就進佔會議室，不過韓國瑜在9點會議開始前發聲明，幫周萬來請假，讓全場綠委撲空。此舉，讓民進黨立委不滿，在司委會桌上架上「尋人啟事」看板。

會議開始後，由召委莊瑞雄宣布開會，接著民進黨總召柯建銘率先程序發言，一口氣連講超過1小時，痛批「立法院從來沒發生過這種事」、「國民黨毀憲亂政」，也可能因發言太長，台下聽講的綠委毫無反應，綠委林淑芬一度睡倒在角落。

講了一個半小時後，柯建銘提出臨時動議，這時林淑芬睡醒，直言「要按照程序來」，結果柯建銘氣得大罵「你要挑戰我？你是哪一國的」，場面略顯尷尬。在主席台上的莊瑞雄則道「總召你繼續講」，林淑芬也只好答「好好好，你繼續」，隨後便走出會議室，但依舊小聲說，「還是要照遊戲規則吧」。

▲▼柯建銘 發言 立法院司法法制委員會 現場只有民進黨立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院司法法制委員會 院長韓國瑜代理周萬來請假 民進黨放置協尋海報。（圖／記者屠惠剛攝）


 

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民進黨甲動周萬來柯建銘綠委林淑芬

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