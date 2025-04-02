太魯閣號出軌4周年「事故隧道紀念之光」啟用　家屬：點亮安全信念

▲「太魯閣的眼淚」罹難者家屬重返台鐵事故隧道，見證紀念之光點亮。（圖／太魯閣的眼淚提供）

記者李姿慧／台北報導

4年前的今天(4月2日)，台鐵太魯閣號撞上違規施工落軌的工程車，造成嚴重出軌，奪走49條人命。事故屆滿4周年，台鐵在事故3隧道設置「紀念之光」，今起點亮5天，交通部、台鐵陪同罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再次搭上台鐵408號車次，見證紀念燈光啟用，盼這段傷痛被謹記，喚起對公共安全的重視。

110年4月2日，台鐵一列408次太魯閣號撞上違規施工翻落軌道的工程車，列車出軌釀49死、213傷。屆滿4周年之際，台鐵在事故隧道設置紀念燈光，每年的4月2日到6月點亮，交通部、台鐵今上午陪同罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」再次搭上台鐵408號車次，由台北出發前往花蓮，並在和仁隧道、清水隧道以及崇德隧道三段，啟用紀念燈光，提醒台灣社會這段需要被謹記的傷痛，透過燈光裝置，追悼罹難者，並傳遞對公共安全的重視。

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太魯閣的眼淚家屬表示，今天隧道燈光正式啟用前，家屬們曾已經前往隧道測試許多趟，以為4年了，自己可以平復許多，但沒想到今天搭乘，在還沒進入隧道就開始哭，他知道愛跟思念還在，難過也是不會消失的，但希望透過隧道的燈光將思念轉化成另一股力量，把愛延續，將難過撫平。

▲「太魯閣的眼淚」罹難者家屬今再次搭上408次列車，重返事故現場。（圖／太魯閣的眼淚提供）

「紀念之光」設計理念以時間與空間的交錯傳遞情感，和仁隧道以9組琥珀光與28組白光象徵事故發生的9點28分，提醒世人勿忘這場憾事；清水隧道透過連綿不斷的白光，象徵時光靜止，思念恆存；崇德隧道則以光線倒轉呈現「9點28分」，表達時光若能回轉，願事故不曾發生的心願。

太魯閣的眼淚家屬代表表示，這些燈光不僅代表對家人的愛和承諾，也替當時無法離開隧道的他們點亮了前方的道路。

太魯閣的眼淚家屬指出，距離事故發生已經4年，對於家屬而言，那些畫面仍然歷歷在目。他們的時間一度凍結在4年前的9點28分。這4年來，家屬在哀痛中努力前行，推動台鐵組織改革、成立外部監督小組，並保留事故車廂作為未來的安全教育展示，讓這起事故成為公共安全提升的轉捩點。

家屬強調，他們不希望這樣的悲劇再度發生，這個痛，到他們為止就夠了。家屬們與政府單位、台鐵公司爭取了不同以往的紀念方式，讓燈光設計成為對家人的愛與承諾，成為一種提醒，讓所有人都能記住安全的重要性。

太魯閣的眼淚家屬指出，隧道燈光的意涵不僅呈現他們對逝去的親人永恆的愛與思念，也是想藉由這樣溫和的方式告訴大眾安全的重要性，更是要提醒台鐵安全要一直銘記在心，不要讓遺憾再發生。「紀念之光」將於每年4月2日開啟約一周的時間，以光作為提醒，喚起人們對交通安全的關注，並希望所有旅人都能平安回家

交通部與台鐵公司則表示，未來將持續優化安全管理機制，確保旅客行車安全。「願逝者安息，願生者擁有足夠的韌性，願每一次的旅程，都能平安回家。」