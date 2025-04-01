重機撞凹2200萬法拉利！男騎士「眼神死透」呆坐路邊...眾人齊哀悼

▲高雄復興路與建盛街路口發生法拉利與重機碰撞事故。（圖／網友授權提供）

記者閔文昱／綜合報導

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社」PO出畫面，只見一輛黃牌重機與要價2200萬元的法拉利Purosangue發生碰撞，法拉利的車頭嚴重凹陷，而一旁還坐著一名眼神茫然的男子，疑似就是重機騎士。畫面曝光後，引發熱議。

這起事件發生在今（4/1）下午5點左右，一輛黃牌KTM-390 Duke行經高雄復興路與建盛街路口時，疑似因煞車不及撞上一輛法拉利Purosangue，騎士當場在空中翻轉一圈，所幸並無大礙。事後有網友PO出照片，只見疑似是騎士的男子一臉空洞坐在法拉利旁的板凳上，眼神盡是滿滿絕望，令人看了相當不捨。

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▲騎士在事故後呆坐路邊，神情木然。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

事實上，Purosangue是法拉利的首款休旅車，搭載V12引擎，3.3秒完成破百加速衝刺，0～200km/h只需10.6秒，極速上看330km，2022年一推出就引發轟動，一度讓車商停止接受訂單，而它的「身價」也相當不凡，台灣售價為2221萬，因此若事故肇責最終歸究於騎士，他恐怕將面臨天價賠償。

對此，不少網友也紛紛在留言區哀悼，「他值得有個椅子坐」、「機車就算只有一成責任也要陪到脫褲」、「就算他路權大，責任給他一成就好，也可以讓他哭出來」、「人生又有新的奮鬥目標」、「他是在思考他人生的下一步該如何走」、「賠不出來只能一輩子領現金了」、「真的笑不出來」。