清明連假「國旅估成長10%」　交通部北、中成立前進指揮所

▲交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦（中）說明清明疏運措施。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假後天（3日）登場，由於花季延後，加上大甲媽祖遶境，預估今年清明國旅成長上看1成，預估將有大量車潮，交通部明天在台北站、6日在台中站各別成立前進指揮所外，也將啟動運具聯防機制因應。

今年清明節連假將自4月3日至6日開跑，交通部預估國道車流最高峰將落在4月3日，台鐵旅客量預估最高峰為4月2日，高鐵旅客疏運最高峰為4月6日，為因應部分運具出現人潮外溢情形，交通部已擬定整體疏運策略，以運具聯防方式備援。

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交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦表示，清明連假已透過AI智慧化數據來分析高峰和旅客量，並擬定聯防機制，包括國道和省道互為替代和聯防，另掃墓因應邊坡失火風險，也與消防單位擬定火災防制機制。

▲交通部公共運輸及監理司副司長胡迪琦。（圖／記者李姿慧攝）

胡迪琦也說明，台鐵和高鐵也擬定運具聯防機制，之前高鐵台中站曾有旅客外溢現象，228連假台北站也曾發生旅客滿溢，皆啟動聯防措施，這次清明連假，將於4月2日下午3點到晚間9點在台北站成立前進指揮所，並要求台鐵跟高鐵動態監督人潮，4月6日上午11點到晚上9點也將在高鐵台中站成立前進指揮所因應。另海空運也有海運替代、放大機型和軍機疏運等聯防機制。

胡迪琦指出，今年清明連假初期天氣穩定，加上花季延後，也適逢大甲媽祖遶境盛事，預估國旅旅客可能會增加5%到10%，因此希望各疏運單位注意旅客動態並即時因應，也呼籲民眾盡量搭乘公共運輸，有需要行駛國道和省道，建議避開尖峰時段路段。

今年清明節連假，國道也實施匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，採單一收費等措施，並於每日0至5時全線暫停收費，高公局也公布好走時段，其中西部國道部分，4月3日、4日南向用路人建議早上5時前或中午12時以後出發；4月5日、6日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發、南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

▲清明連假國道疏運措施。（圖／交通部提供）

國道5號部分，高公局建議，4月3日、4日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；4月5日、6日，北向用路人建議早上9時前出發。

省道方面，公路局盤點22處省道易壅塞路段、8處地方大型活動及重要觀光景點，以及29處鄰近省道墓園，建議用路人規劃行程時至公路局網站查詢，減少行車時間。

▲清明連假省公路疏運措施。（圖／交通部提供）

為鼓勵民眾多搭乘國道客運等大眾運輸工具，繼今年春節過後，交通部也在清明節連假推出90條國道客運路線享平日優惠或原票價6折優惠，並再提供10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費等措施，搭乘國道客運前往東部民眾再加碼票價4人同行1人免費，返程再抵200元或租車優惠。

雙鐵部分，高鐵共加開201班次，台鐵全線加開157班列車，並加開花蓮縣返鄉專車、西線直達、半直達對號列車、全車自由座列車，以及區間快車等。

▲清明連假公共運輸優惠措施。（圖／交通部提供）

海空運部分，清明疏運期間空運共計提供1,652架次、13萬個座位，主要分布在離島管制航線計1,428架次，12萬個座位，交通部已要求航空公司持續視旅客需求適時加開班機疏運；另台灣本島與離島間9條海運航線，也規劃1,118航次，可疏運24.9萬人次。

因應清明連假期間可能出現霧鎖金門，交通部除規劃請航空公司加開或加大機型外，將視需要協調國防部派遣軍機協助疏運，並安排「金瑞龍」、「新金祥龍」、「雲豹」、「藍鵲」及「凱旋8號」等5艘船舶，於海象允許狀況下投入海運備援，將持續關注天候及航空站候補情況，適時啟動疏運機制。

由於清明連假適逢大甲媽祖遶境活動展開，由於鎮瀾宮鄰近台鐵大甲火車站，台鐵也規劃於4月4、5日及13日加開34列次，其中4月4日跨5日加開新自強號4列次、區間快11列次、區間車2列次，共17列車加強疏運。