小米負面消息疊加市值蒸發700億　寧德集團急切割：電池不是我們的

記者魏有德／綜合報導

小米SU7電動車近日發生一起高速公路撞車致3死的嚴重事故，事故發生後，不斷傳出的「不聯繫家屬」、「車輛起火」、「車門無法應急開啟」等負面新聞持續疊加，造成小米汽車聲譽受損，連帶影響到股價表現，昨（1）日收盤時，小米港股下跌5.5%，至46.5港元，相較於前一日表現，市值蒸發700億港元。

▲小米SU7事故時燃燒成一團火球。（圖／翻攝自微博／百姓關注）

《時代週報》報導，據小米集團此前發佈財報，去年公司總收入為3659億元（人民幣，下同），同比增長35%，創歷史新高，經調整淨利潤272億元，同比增長41.3%，遠超市場預期。小米集團創始人，董事長兼CEO雷軍也在微博上發文，稱之為「史上最強年報」。

就在小米汽車「穩坐神壇」之際，傳出三名年輕女孩駕駛小米SU7在高速公路上事故後不及逃生的嚴重事故，對小米汽車無疑是一份重大打擊，尤其在4月1日應是小米公佈今（2025）年第一季度的「亮眼成績」之時，打亂雷軍的經營節奏。

▲小米創辦人雷軍親上火線挽救商譽。（圖／翻攝雷軍微博）

在輿論持續發酵的情況下，小米的合作夥伴寧德時代也在回覆民眾時強調，這輛造成事故的SU7並非使用寧德時代的電池，企圖在輿論壓力下先行自保抽離。

此外，小米創辦人雷軍也親上火線，不僅對家屬表達最深切的慰問之意，也對外保證小米的處理態度和進度，希望能在事件尚未水落石出之際，以個人形象和魅力在公關戰場上替小米挽回部分商譽。