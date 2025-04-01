快訊／3女大生「開不了門」慘死小米SU7！雷軍沉寂3天發聲了

▲小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

中國安徽省3月29日深夜發生一起嚴重交通事故，一輛小米SU7電動車行駛在德上高速公路時，不明原因失控撞上護欄後起火，車內3名女大學生因疑似車門打不開而未能及時逃生，最終不幸喪命。事故延燒至今3天，小米集團創辦人兼董事長雷軍今（4/1）晚間終於發表聲明，強調無論發生什麼，「小米都不會迴避」。

雷軍聲明全文如下：

29日晚上的這起事故，我的心情非常沉重。三位年輕女孩不幸離世，這樣的消息，對她們的家人、朋友，乃至我們每一個人，都是難以承受的悲痛。我代表小米，表示最深切的哀悼，也向她們的家人致以誠摯的慰問????????????

我們團隊第一時間成立了專項小組，30日趕赴了現場，31日配合警方調取並提交了我們掌握的車輛數據。

由於事故還在調查，我們一直沒有接觸到事故車，很多問題此刻還沒有辦法回答。

等到此時，我覺得我不應該再等了，我必須站出來，代表小米承諾：無論發生什麼，小米都不會迴避，我們將持續配合警方調查，跟進事情處理的進展，並盡最大努力回應家屬和社會關心的問題。

謝謝大家的注意和批評，你們說的每一句話，我們都聽見了，記下來了，我們會用行動回答大家的問題。

▲小米電動車撞車起火釀成3死悲劇。（圖／翻攝自微博，下同）

回顧事件，事故發生在3月29日晚上10點左右，3名女大生駕駛小米SU7行經施工路段時，疑似失控自撞護欄，車輛瞬間起火燃燒。現場畫面顯示，車頭嚴重損毀，車內被燒得焦黑。死者家屬悲憤控訴小米SU7在撞擊後電池爆燃，導致車輛起火並斷電，使車門無法打開，3名女大生因此受困車內，最終喪生。

對此，小米公司回應，事故車輛當時處於「NOA智能輔助駕駛」狀態，系統偵測到前方施工路障後已發出提醒並開始減速，駕駛隨即接管車輛，但仍不幸發生碰撞。小米強調，SU7的四個車門均配有「緊急機械把手」，即使在電池受損、車輛斷電情況下，車門仍可正常開啟。

事故發生後，「#小米SU7高速碰撞爆燃事件細節」迅速登上微博熱搜榜第一名，許多網友對小米的聲明表示不滿，批評其避重就輕，未充分解釋車門是否打不開、安全氣囊是否彈出、車輛是否自燃等關鍵問題。小米在香港交易所上市的股價也受此影響，午盤後跳水翻黑，終場收跌5.49%。