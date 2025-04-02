抓包尪約人妻出遊6次　她列「行蹤表」聯手綠帽男反擊

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小鳳（化名）與已婚男子阿德（化名）發生婚外情，兩人至少單獨出遊6次，是阿德的妻子（現已離婚）發現異狀並製作「行蹤表」，接著親自登門向他攤牌，他才知道自己被戴綠帽，憤而決定對阿德提告求償80萬元。橋頭地院法官日前審理之後，裁定阿德應賠償人夫10萬元較為適當。

▲人夫直到阿德的妻子找上門，才知道自己被小鳳戴綠帽了。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿德明知小鳳已婚，仍在2022年3月至6月間頻繁以手機通話聯繫，兩人甚至相約單獨出遊6次，且在旅遊過程中發生性行為；當時阿德的妻子先發現異狀，並將阿德的行蹤製作成列表，最後在同年7月間帶著行蹤表、手機定位資料、手機通聯紀錄、通話錄音等證據，親自登門與他攤牌，他這才知道被戴綠帽，憤而決定對阿德提告求償80萬元。

阿德辯稱，他與小鳳只是朋友關係，那些證據都是妻子以非法手段取得的，應當不具備證據能力；至於手機定位資料為何會出現旅館，是因為他的工作性質需要出差，偶爾會到旅館休息，與小鳳無關。

但橋頭地院法官認為，阿德的妻子取得上述證據是為了保護配偶權益，而且通聯紀錄、手機定位資料、通話錄音如果沒有即時保存，日後恐怕難以取得；再者，阿德自己也曾向朋友表示，妻子每天都會開GPS看他在哪裡等等，可見妻子並非以強暴、脅迫方式取得證據，未違反比例原則，所以這些證據均具有證據能力。

法官表示，從現有證據看來，阿德確實多次與小鳳一同出遊，但無法證明兩人在這段期間是否發生過性行為，因此不採信人夫這部分的主張，最終判阿德應賠償人夫10萬元較為適當，全案仍可上訴。