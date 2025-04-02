佔位只保留15分鐘「星巴克終於出手」　網驚：不怕沒位了

▲星巴克祭出鐵腕新政策。（示意圖／記者陳美伶攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人對於佔位現象感到頭痛，而一名女網友驚呼，發現星巴克終於公告「杜絕佔位」的反擊政策，離開座位超過1小時，店員就會將個人物品暫作保管，或是交由警方處理；佔位只保留15分鐘，店員會協助引導併桌。消息曝光後，引來大票網友直呼，「不擔心沒位子了！」

一名女網友在Threads表示，昨（1）日在星巴克門市看到一張新公告，上頭寫著為提供每位顧客更好的體驗，希望顧客可以配合2點新政策，如下：

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第一，若長時間離開座位，敬請將所有個人物品隨身攜帶，若離座超過1小時，店員將全程錄音、錄影並移動物品，暫時做保管或直接移交給警察處理。

第二，若顧客有多個座位的需求，保留時間將以15分鐘為限，當門市座位客滿時，店員會協助引導顧客併桌等服務。

▲星巴克將處理佔位物品。（圖／記者蔡惠如攝）



底下網友熱議，「哇終於～曾看過隔壁一個妹戴耳機帶書，在我隔壁喝鋁箔包，中午出去東西都放在桌上，20分鐘回來帶了麵線繼續坐著」、「早該貼了。點飲料的沒地方座，都被包/電腦佔著位置，早就不喝了」、「太好了！星巴克終於要出手處理那些佔位子的學生、追劇老人、保險推銷、長舌男女了」、「最討厭那種...一個人佔四個位子， 然後整張桌子跟擺地攤一樣放滿桌，充電線全部霸佔全部的插座，厚臉皮又自私的要死」、「終於...這樣星巴克不擔心沒位子了」。

對此，星巴克官方回應，公告仍以各門市為主，一開始會進行柔性勸導，之所以會發布新公告，主要是希望杜絕佔位狀況，以維護顧客權益。