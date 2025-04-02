驚險車禍！休旅車闖紅燈「猛撞4機車」　騎士騰空重摔畫面曝

▲一輛白色休旅車疑似闖紅燈，高速衝撞綠燈剛起步的四部機車，一名騎士連人帶車騰空飛起，重摔落地面。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者吳世龍／高雄報導

昨(1日)天下午1點50分左右，高雄市苓雅區三多二路與廣州二街口發生一起交通事故。一輛白色休旅車疑似闖紅燈，高速衝撞綠燈剛起步的4部機車，其中一名騎士遭受猛烈撞擊，連人帶車騰空飛起，重摔落地面，畫面十分驚悚。

警方調查，當時68歲的王姓男子駕駛自小客車，沿三多二路西向東行駛，而4部重型機車則沿廣州二街南向北行駛。當車輛行經三多二路與廣州二街口時，雙方發生猛烈碰撞。這起事故造成兩名機車騎士受到輕微擦挫傷，所幸送醫治療後並無大礙。另外兩名機車騎士則未受傷，而休旅車駕駛王姓男子也未受傷。

▲一輛白色休旅車疑似闖紅燈，高速衝撞綠燈剛起步的四部機車，其中一名騎士遭受猛烈撞擊，連人帶車騰空飛起，重摔落地面，事故造成兩名機車騎士受到輕微擦挫傷送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

經警方現場調查及調閱監視器畫面，初步研判肇事原因為王姓男子駕駛休旅車闖紅燈所致。後續詳細的肇事責任歸屬，仍待交通大隊進一步分析研判。警方表示，王姓男子的闖紅燈行為已違反道路交通管理處罰條例第53條，將面臨新台幣1,800元至5,400元的罰鍰。

苓雅分局呼籲所有用路人，不論駕駛汽車、機車或步行，務必嚴格遵守交通規則。警方將持續加強交通安全宣導，並針對違規行為加強取締，以維護市民的交通安全。