屏東女母親過世面臨龐大手術喪葬費　枋寮警+民間伸援手

▲枋寮警分局東海派出所長藍清輝會同慈善團體捐款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春日鄉古姓婦人身兼父職撫養3名子女及生病母親，其母日前不幸過世，需面對龐大喪葬費用及繳清生前所積欠之醫療費用，生活陷入困頓，枋寮警分局員警得知會同慈善團體共募得新臺幣7萬6500元，冀望幫她暫度難關。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前透過民間友人尤秀卿得知春日鄉有一窮苦家庭，65歲古姓婦人與33歲胡姓女兒及3名孫女一家五口同住，生活費用都由胡姓女子從事臨工收入支應，生活原本就很辛苦。

古姓婦人近日因病逝世，面對龐大喪葬費用及繳清生前所積欠之醫療費用，讓她家雪上加霜，生活難以維持生計。藍清輝等人得知，自掏腰包及協調民間友人戴昆財、戴奎浚、蘇清波、許展榮、蘇財福、黃慶春、江宏偉、黃大洲、吳倧纑、吳金泉、陳其鋒、許順彰、夏苡明、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓等人，捐助2萬2000元、民間善心團體-臺灣善識協會成員林陳瑞英及董欣慧等人捐助5000元、卿友慈善會捐助3萬9500元及草地慈善會捐助1萬元，共同捐助新臺幣7萬6500元，日前在東海派出所內將善款交付胡婦，冀望助她暫度難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，古婦過世，帶給家人很大傷痛，日子肯定十分難熬，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保母大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士暫時解決眼前困難，希望發揮拋磚引玉功能，為社會注入力量與溫暖。