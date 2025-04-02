網紅「鳳梨」店面被潑紅漆嫌犯落網　動機曝：不爽他的言論

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

昨(1)日有一段影片在網路上流傳，畫面顯示有人到網紅「鳳梨」在嘉義的店面潑紅漆，並寫下「社會我還摸不透，希望你用對付連千毅的口氣對付我」。警方獲報立即展開調查並迅速逮捕陳姓犯嫌，陳嫌表示，因為不滿鳳梨在網路的言論、作風，才會憤而潑漆，警方偵訊後依毀損罪嫌移送偵辦。

▲網紅鳳梨的店面昨(1)日遭人潑漆。（圖／記者翁伊森翻攝）

網紅「鳳梨」上月在網路爆氣直播，痛批被封為「零食界的好市多」、「直播圈零食小天王」的電商疲老闆，指疲老闆去年底因為公司財務問題向他求援，他出手協助幫忙借錢，甚至代墊租金、押金、貨款等，不料疲老闆之後竟然跳票失蹤，讓他無法跟金主交代，對方甚至自導自演「被押走」，滿口謊言，並指疲老闆在外面積欠2億。起初疲老闆聲稱與鳳梨的誤會已解開，不過之後又疑似指控遭對方設局，雙方你來我往。

▲犯嫌寫下22字表達心中對鳳梨的不滿。（圖／翻攝黑色豪門企業）

而昨日突然有人前往「鳳梨」位於嘉義西區的公司潑紅漆，還用手機錄下作案過程並上傳，還囂張寫下22字「社會我還摸不透，希望你用對付連千毅的口氣對付我」，警告意味相當濃厚。

嘉義市警方獲報後，迅速調閱監視器畫面、訪查相關人員，鎖定潑漆的陳姓犯嫌並帶回偵辦。經初步調查，陳嫌表示因不滿「鳳梨」在網路上發表的言論而犯案，所以朝鐵門潑灑油漆表達情緒，警方訊後將陳男依毀損罪嫌移送嘉義地方檢察署偵辦。

不過，由於疲老闆與鳳梨先前的恩怨情仇，也讓網友猜測此事是否與疲老闆有關。不過疲老闆即在當日表明，這件事情跟他沒有任何關係，他完全不知情。

警方呼籲，民眾遇有糾紛情事，應採取理性和平、合法方式表達，暴力或破壞行為不僅無助於問題解決，甚至觸犯法律得不償失，警方對於暴力滋擾行為，採取零容忍之態度，並依法究辦，以維護轄區治安平穩。

▲▼ 警方迅速逮捕陳姓犯嫌並查獲作案工具。（圖／記者翁伊森翻攝）