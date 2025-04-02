祖孫3人受困廢墟！少女敲金屬呼喊　被讚「教科書等級」自救

▲曼德勒祖孫3人受困廢墟，最終幸運獲救。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，第2大城曼德勒（Mandalay，瓦城）災情慘重。其中，有一對姊妹與祖母受困廢墟，但孩子們沒有驚慌，反而敲打金屬呼救，並且冷靜等待，最終祖孫3人平安獲救，被外媒讚賞為「教科書等級」自救。

少女父親「U Naung」3月31日在臉書發文表示，地震發生時，他的母親與2個女兒試圖從緊急逃生梯離開，卻來不及跑出去，受困一棟6層建築物之中。在此期間，孩子們決定拍攝影片，若是3人沒能活著出去，父母找到手機之後，至少還能看到最後畫面。

由 U Naung 發佈於 2025年3月30日 星期日

「U Naung」分享影片顯示，75歲的祖母滿臉是血，但看起來已經止血，女兒們時而敲打敲金屬，時而大聲求救，時而冷靜等待，梁柱上還寫著「SOS」的求救文字。

後來，搜救人員果然聽見聲響，使用錘子砸出小洞，先把飲用水送入，再回頭呼叫後援。等待期間，少女們使用對方留下的錘子，試圖擴大洞口，希望先讓祖母出去，但當時已經沒有太多力氣，最後只好作罷。

幸好，搜救人員很快返抵現場，最終順利將祖孫三人救出。「U Naung」也直言，「很感謝我的母親和2個女兒，堅強挺過這場磨難。」