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4月起赴日刷卡「要不要輸密碼？」　旅日達人實測：都要我簽名

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2月曾傳出，日本為了防止信用卡盜刷，4月起刷卡要輸入4位PIN碼「暗証番号」。金管會與國際卡組織確認後表示，台灣發行的信用卡都是用簽名的方式，不用PIN碼認證，國人赴日消費刷卡不會受到影響。對此，近日在日本的前台大醫院感染科醫師、旅日達人林氏璧就實測，確實維持原本的簽名方式。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，提到日本4月1日開始刷信用卡需要使用密碼的事，他實際驗證後列出3點，首先關於這件事情，他在3家店使用了3張不同的信用卡，結果完全沒有任何事情發生，都還是要他簽名。

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再來，他是都用感應式刷卡，還沒有試過插機器，「如果是用Apple Pay感應的話，我相信應該是更沒有問題。」最後，他們前幾天在某間店看到相關告示時，其實有特別問店員，「我問了兩三間，他們都和我說外國人的信用卡不會受影響，反正就還是維持原本的簽名方式。」

最後，林氏璧歡迎大家回報使用狀況，話題引來網友們留言，「20000日幣、插機器，沒有要求使用密碼驗證，只有簽名～」、「昨天敘敘苑刷熊本熊卡用Apple Pay，密碼、簽名都沒有要（¥3750）」、「我這幾天在日本東京或大阪等使用實體信用卡或Apple Pay，都沒有叫我輸入密碼。只有幾次有過要我選擇幣別結帳。」

事實上，金管會銀行局組長張嘉魁曾表示，台灣信用卡持卡人赴日旅遊消費，依然透過簽名方式驗證，因此對台灣民眾赴日旅遊使用習慣沒有影響，非日本當地發行的信用卡，不需要輸入PIN碼密碼，依然使用簽名方式認證。

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