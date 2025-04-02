緬甸強震2886死　26歲男「活埋倒塌飯店5天」獲救畫面曝光

▲緬甸一名26歲男子受困瓦礫堆下5天，順利獲救。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸首都奈比多（Naypyidaw）2日凌晨傳出好消息，一名受困倒塌飯店瓦礫堆5天的26歲男子獲救。畫面顯示，男子赤裸上身從瓦礫堆下被抬出來，在多名救難人員的協助之下，躺上擔架順利獲救。

On the 5th day after the earthquake, a male survivor was rescued alive at 00:30 on April 2, 2025, from the collapsed lower two floors of the six-story Aye Chan Thar Hotel in Ottara Thiri, Naypyidaw.#MyanmarEarthquake #MyanmarFactCheck pic.twitter.com/Rnhj8oRqt0 — Thet Zaw (@msthetzaw) April 2, 2025

法新社、新華社報導，這波救援行動是由緬甸消防單位與土耳其救難人員合作展開，當地1日下午3時開始。據信當時有2人被發現受困瓦礫堆下，到了2日凌晨零時30分左右，成功救出一名男性生還者。

緬甸國家領導委員會（State Administration Council）表示，目前正努力尋找營救其餘受困人員。新聞資訊小組組長指出，緬甸強震至今已造成2886人死亡、4639人受傷，另有373人下落不明。