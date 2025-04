緬甸強震2886死　26歲男「活埋倒塌飯店5天」獲救畫面曝光

▲緬甸一名26歲男子受困瓦礫堆下5天,順利獲救。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸首都奈比多(Naypyidaw)2日凌晨傳出好消息,一名受困倒塌飯店瓦礫堆5天的26歲男子獲救。畫面顯示,男子赤裸上身從瓦礫堆下被抬出來,在多名救難人員的協助之下,躺上擔架順利獲救。

On the 5th day after the earthquake, a male survivor was rescued alive at 00:30 on April 2, 2025, from the collapsed lower two floors of the six-story Aye Chan Thar Hotel in Ottara Thiri, Naypyidaw.#MyanmarEarthquake #MyanmarFactCheck pic.twitter.com/Rnhj8oRqt0